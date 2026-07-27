Νέα τιμή στο diesel μετά την επιδότηση: Πόσο θα μειωθεί τον Αύγουστο

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Μειωμένη αναμένεται να είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την εφαρμογή της νέας επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για ολόκληρο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διυλιστήρια.

Το μέτρο αφορά κυρίως στις επιχειρήσεις και τις μεταφορές, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για τη διακίνηση αγαθών. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανοδική πορεία των τιμών και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις που μετακυλίονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές του υπουργείου Ανάπτυξης στις 23 Ιουλίου, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να υποχωρήσει από τα 1,998 ευρώ το λίτρο στα 1,898 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ.

Ενδεικτικά, στην Αττική η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,8986 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, η τιμή εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 2,05 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, οι τελικές τιμές στα πρατήρια θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται καθημερινά, καθώς εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές, τις τιμές χονδρικής των διυλιστηρίων και τις τοπικές συνθήκες της αγοράς.