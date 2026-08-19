Αγίου Φανουρίου 2026: Πότε γιορτάζεται και γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα

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Ο Άγιος Φανούριος θεωρείται μεγαλομάρτυρας και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη λαϊκή παράδοση, καθώς οι πιστοί τον επικαλούνται για να τους βοηθήσει να «φανερώσουν» κάτι που έχουν χάσει ή να βρουν λύση σε μια δύσκολη υπόθεση.

Χαρακτηριστικό έθιμο της ημέρας είναι η φανουρόπιτα, ένα νηστίσιμο γλυκό που προσφέρεται προς τιμήν του Αγίου και συχνά μοιράζεται στην εκκλησία ή σε συγγενείς και φίλους. Συνήθως παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά, αριθμούς που έχουν συμβολική σημασία στην ορθόδοξη παράδοση.

Η σύνδεση του Αγίου με την εύρεση χαμένων αντικειμένων προέρχεται κυρίως από τη λαϊκή ευσέβεια και από το ίδιο το όνομά του, που παραπέμπει στο ρήμα «φανερώνω».

Η παράδοση της φανουρόπιτας

Σύμφωνα με την παράδοση, η Μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή: Ήταν σκληρή και απάνθρωπη με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Ο γιος της προσπάθησε να τη σώσει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Άγιος παρακάλεσε να μην φτιάχνουν τίποτα για αυτόν, αλλά μόνο για την μνήμη και την ψυχή της μητέρας του.

Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν στις 27 Αυγούστου – ημέρα εορτής του Αγίου – φανουρόπιτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία και τις διαβάζει ο ιερέας, τις μοιράζουν στη γειτονιά, με την ευχή να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου «Θεός σχωρεσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου».

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μονός αριθμός, 7 ή 9 παραδοσιακά, καθώς λέγεται πως συμβολίζουν τα μυστήρια της εκκλησίας, τις μέρες της δημιουργίας και τα τάγματα των αγγέλων. Στην πιο απλή της εκδοχή η φανουρόπιτα έχει μόνο 7 υλικά, όσα και τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η λατρεία του Αγίου Φανουρίου ξεκίνησε από την Ρόδο όπου και βρέθηκε η εικόνα του και γι’ αυτό έγινε ο προστάτης του νησιού. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στα γύρω νησιά και στην Κρήτη, ενώ στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα.

Οι πιστοί λένε κατά την παράδοση «Άγιε μου Φανούρη, φανέρωσε μου το… και εγώ θα φτιάξω μια πίτα για την ψυχή της μάνας σου».

Η συνταγή για φανουρόπιτα με 9 υλικά

Υλικά

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο ή σπορέλαιο

1½ φλιτζάνι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

1 κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. γαρύφαλλο

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 φλιτζάνι σταφίδες

1 φλιτζάνι καρύδια χοντροκομμένα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170-180°C και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί περίπου 26-28 εκ.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά το λάδι με τη ζάχαρη.

Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα και το γαρύφαλλο.

Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος, σχετικά παχύρρευστος χυλός.

Προσθέτουμε τις σταφίδες και τα χοντροκομμένα καρύδια και ανακατεύουμε ελαφρά.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 50-60 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο. Ελέγχουμε με ένα μαχαίρι ή ξυλάκι στο κέντρο· πρέπει να βγαίνει καθαρό.

Αφήνουμε τη φανουρόπιτα να κρυώσει και, προαιρετικά, την πασπαλίζουμε με άχνη και λίγη κανέλα. Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες στις ελληνικές συνταγές που εξέτασα κινούνται συνήθως περίπου στους 170-180°C και στα 45-60 λεπτά.