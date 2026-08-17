Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ο καθηγητής που προσέφυγε στο ΣτΕ εξηγεί τη σημαίνει η ακύρωση των αδειών λειτουργίας

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Νέα διάσταση στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δίνει ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο ΣτΕ.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Σε εκτενή ανάρτησή του επιχειρεί να αποτυπώσει, από τη δική του νομική σκοπιά, τις συνέπειες των αποφάσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν περιορίζονται στις άδειες που ακυρώθηκαν, αλλά δημιουργούν ευρύτερα ζητήματα για το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των ΝΠΠΕ.

Ο κ. Λαζαράτος υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι κρίθηκε παρεμπιπτόντως άκυρο το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ στο οποίο βασίστηκαν οι πιστοποιήσεις, ενώ αμφισβητεί τη δυνατότητα να διασφαλιστεί, υπό το ισχύον νομικό καθεστώς, ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για τους φοιτητές των ΝΠΠΕ των οποίων ακυρώθηκαν οι άδειες. Παράλληλα, κάνει λόγο για δυνατότητα δικαστικών διεκδικήσεων αποζημιώσεων και αποδίδει, με βάση τη δική του εκτίμηση, ευθύνες στην ΕΘΑΑΕ και στο υπουργείο Παιδείας, κατονομάζοντας τον πρόεδρο της Αρχής Περικλή Μήτκα και τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα επτά ΝΠΠΕ που έχουν ήδη λάβει άδεια, εκτιμώντας ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν στη λειτουργία τους μέχρι να διαμορφωθεί νέο κανονιστικό πλαίσιο από την ΕΘΑΑΕ και υποστηρίζοντας ότι τίθεται ζήτημα νομιμότητας και για τις άδειές τους. Όπως προαναγγέλλει ο ίδιος, η νομιμότητα των συγκεκριμένων αδειών πρόκειται να τεθεί ενώπιον του ΣτΕ με νέα αίτηση ακύρωσης εντός Αυγούστου.

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