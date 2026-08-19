Επίδομα έως 600 ευρώ: Δείτε ποιοί φοιτητές είναι δικαιούχοι

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Επίδομα έως 600 ευρώ για σπουδαστές ΑΕΝ: Ποιοι το δικαιούνται – Τα εισοδηματικά όρια και τα δικαιολογητικά

Οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει συνολικά έως και τα 600 ευρώ προβλέπεται για σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν το εξάμηνο φοίτησης, την ακαδημαϊκή επίδοση και το εισόδημα.

Το επίδομα ανέρχεται σε 300 ευρώ για κάθε επιλέξιμο εξάμηνο, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται σε έτος με δύο επιλέξιμα εξάμηνα μπορούν να λάβουν δύο καταβολές και να φτάσουν συνολικά τα 600 ευρώ.

Η ενίσχυση, ωστόσο, δεν χορηγείται αυτομάτως σε όλους τους σπουδαστές. Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια, απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις φοίτησης και επίδοσης, ενώ η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος.

Έως 600 ευρώ μπορούν να λάβουν σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά επιλέξιμο εξάμηνο, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, ενώ οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΑΕΝ φοίτησης.

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Ποιοι μπορούν να πάρουν συνολικά 600 ευρώ

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης εξαρτάται από το έτος και το εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής.

Για το Α’ έτος, προβλέπονται 300 ευρώ για το Α’ εξάμηνο και επιπλέον 300 ευρώ για το Β’ εξάμηνο.

Για το Β’ έτος, προβλέπεται καταβολή 300 ευρώ για το Γ’ εξάμηνο, ενώ το εξάμηνο του εκπαιδευτικού ταξιδιού δεν επιδοτείται.

Στο Γ’ έτος, οι σπουδαστές μπορούν να λάβουν 300 ευρώ για το Δ’ εξάμηνο και ακόμη 300 ευρώ για το Ε’ εξάμηνο.

Για το Δ’ έτος, προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ για το ΣΤ’ εξάμηνο, χωρίς δεύτερη καταβολή για το εκπαιδευτικό ταξίδι.

Επομένως, όσοι φοιτούν σε έτος που περιλαμβάνει δύο επιλέξιμα εξάμηνα μπορούν να λάβουν συνολικά έως 600 ευρώ.

Απαραίτητα και τα ακαδημαϊκά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος δεν αρκεί η πλήρωση των εισοδηματικών προϋποθέσεων.

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Ο σπουδαστής θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στα προβλεπόμενα ακαδημαϊκά κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η φοίτηση σε ΑΕΝ μεικτής φοίτησης και, όπου απαιτείται, η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον των μισών μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων εξαμήνων.

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται πιστοποιητικό καλής επίδοσης, όπως όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι απόρριψης, υπέρβαση των επιτρεπόμενων απουσιών ή υπέρβαση της προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται.

Τα εισοδηματικά όρια

Για τους σπουδαστές που θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, μαζί με τυχόν ατομικό εισόδημα του σπουδαστή, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός.

Για τους σπουδαστές που δεν θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα και υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 18.000 ευρώ.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Για τη συγκεκριμένη ενίσχυση δεν προβλέπεται μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην οποία φοιτούν.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Τα δικαιολογητικά

Στον φάκελο που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,

πιστοποιητικό σπουδών ή εγγραφής,

τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία,

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ήδη ληφθεί το ίδιο επίδομα για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος,

στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και IBAN.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΕΝ.

Η προθεσμία για την υποβολή

Για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τους σπουδαστές που βρίσκονταν σε εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης, προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, η οποία φτάνει τους έξι μήνες.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Πριν από την κατάθεση της αίτησης, οι σπουδαστές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι βρίσκονται σε επιλέξιμο εξάμηνο, ότι πληρούν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια και ότι δεν υπερβαίνουν το προβλεπόμενο εισοδηματικό όριο.

Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγξουν ότι διαθέτουν σωστό και ενεργό IBAN, ότι δεν έχουν ήδη λάβει την ίδια ενίσχυση για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος και ότι ο φάκελος υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ, ωστόσο η δεύτερη καταβολή εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης και από την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων.