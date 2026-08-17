Μη κρατικά πανεπιστήμια – Σφοδρή κριτική από το ΚΚΕ: «Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο»

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΚΚΕ με αφορμή την απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η εξέλιξη δεν αφορά απλώς πλημμέλειες στη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά αναδεικνύει, κατά την άποψή του, το συνολικό πρόβλημα του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ κάνει λόγο για «βιασύνη» της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον νόμο 5094/2024 και επαναφέρει το αίτημά του για πλήρη κατάργηση του λεγόμενου «νόμου Πιερρακάκη». Όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο πλαίσιο εντάσσει ακόμη περισσότερο την ανώτατη εκπαίδευση στη λογική της αγοράς και του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου».

«Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο»

Κατά το ΚΚΕ, η απόφαση του ΣτΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως ζήτημα λαθών ή παραλείψεων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Το κόμμα υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στον ίδιο τον νόμο και στη φιλοσοφία πάνω στην οποία αυτός οικοδομήθηκε.

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Όπως αναφέρει, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που προωθούνται μέσα από το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της ανώτατης εκπαίδευσης ως αγοράς και του πανεπιστημίου ως πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν επικρατεί αυτή η λογική, η αγορά είναι εκείνη που τελικά καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις αλλά και την ποιότητα των σπουδών. Το ΚΚΕ εκτιμά ότι σε αυτή τη βάση θα εμφανίζονται συνεχώς φαινόμενα όπως ακυρώσεις διαδικασιών αδειοδότησης, επιχειρηματικά συμφέροντα που διεκδικούν χώρο στην εκπαίδευση και οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες.

«Πυρά» στην κυβέρνηση αλλά και σε άλλα κόμματα

Το ΚΚΕ στρέφει τα βέλη του πρωτίστως κατά της κυβέρνησης της ΝΔ, την οποία κατηγορεί ότι έσπευσε να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο, θεωρώντας ότι η στάση αυτή αποδεικνύει την προσήλωσή της στη συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ανώτατη εκπαίδευση.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι με αυτή τη λογική συμφωνούν και άλλα πολιτικά κόμματα, με το ΚΚΕ να αναφέρεται συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα.

Η αναφορά στα δημόσια πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κατάσταση των δημόσιων πανεπιστημίων. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι την ώρα που προωθείται η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα δημόσια ΑΕΙ βρίσκονται αντιμέτωπα με υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συνεχή υποβάθμιση.

Όπως επισημαίνει, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους καλούνται να καλύπτουν από το εισόδημά τους σημαντικό μέρος των αναγκών που συνδέονται με τις σπουδές, μεταξύ των οποίων η στέγαση, η σίτιση και άλλες βασικές δαπάνες.

Κατά το ΚΚΕ, η κυβερνητική πολιτική οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συμφερόντων στον συγκεκριμένο τομέα.

Τι ζητά το ΚΚΕ

Με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΚΚΕ επαναφέρει το αίτημά του για κατάργηση του νόμου 5094/2024, καθώς και για ανάκληση των αδειών των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, ζητά άμεση και σημαντική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, με στόχο, όπως αναφέρει, ένα αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και υψηλού επιπέδου πανεπιστήμιο, το οποίο θα υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα επιχειρηματικά κέρδη.