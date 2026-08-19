Συντάξεις: Έρχονται αλλαγές στο επίδομα 300 ευρώ;

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Επίδομα συνταξιούχων: Στο τραπέζι αύξηση από 300 σε 400 ή 446,87 ευρώ – Τι εξετάζεται για τη ΔΕΘ

Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η αύξηση του επιδόματος των 300 ευρώ που πρόκειται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου σε περίπου 1.740.000 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εξετάζεται το ποσό να αυξηθεί στα 400 ευρώ ή ακόμη και να φτάσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 446,87 ευρώ, ώστε να μετονομαστεί σε «13η εθνική σύνταξη». Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου.

Το βασικό περίγραμμα των μέτρων φέρεται να έχει ήδη διαμορφωθεί, ενώ απομένουν οι τελικές συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο για την οριστικοποίησή τους. Όπως ανέφερε στο Mega ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική καταγραφή των εσόδων, με έμφαση μεταξύ άλλων στην πορεία του τουρισμού και στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Από τα 300 ευρώ στα 400 ή ακόμη και στα 446,87 ευρώ εξετάζεται να αυξηθεί το επίδομα που θα καταβληθεί σε 1,74 εκατ. συνταξιούχους, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται ενόψει της ΔΕΘ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η καταβολή αφορά περίπου 1.740.000 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη θανάτου και έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος.

Το επίδομα έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, με το τελικό ύψος του να παραμένει υπό εξέταση.

Τα δύο σενάρια για το ποσό

Το πρώτο σενάριο προβλέπει αύξηση του επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ.

Το δεύτερο, πιο ενισχυμένο σενάριο, προβλέπει το ποσό να φτάσει τα 446,87 ευρώ, δηλαδή το ύψος της εθνικής σύνταξης, και να παρουσιαστεί ως «13η εθνική σύνταξη».

Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ και συγκεκριμένα κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου.

Το περίγραμμα των μέτρων φέρεται να έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ωστόσο απομένουν οι τελικές επαφές με το οικονομικό επιτελείο.

Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, η κυβέρνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποτίμησης των εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του τουρισμού, αλλά και τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στοιχείο που επίσης συνεκτιμάται πριν από την οριστικοποίηση των μέτρων που θα ανακοινωθούν.