Πανελλήνιες 2027: Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
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Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε την υπουργική απόφαση με την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που θα εξεταστούν πανελλαδικά το 2027 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 καθορίστηκε με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δίνοντας από νωρίς στους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου τη δυνατότητα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η απόφαση αφορά όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού και αποτελεί το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα οργανωθεί η προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του 2027.
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Ποια μαθήματα αφορά
Η υπουργική απόφαση καθορίζει την εξεταστέα ύλη για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Η ύλη καλύπτει τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού, αποτελώντας το επίσημο πλαίσιο αναφοράς για τις εξετάσεις του επόμενου έτους.
Τι περιλαμβάνει η απόφαση
Στην υπουργική απόφαση παρουσιάζεται αναλυτικά η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, με αναφορά στις ενότητες και τα κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλαδικές του 2027.
Με τη δημοσιοποίηση της ύλης, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν εγκαίρως την εκπαιδευτική διαδικασία και την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στηριζόμενοι στο επίσημο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας.
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Δείτε ΕΔΩ την εξεταστέα ύλη
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