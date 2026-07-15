ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για χιλιάδες ανέργους – Ποιούς αφορά

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Η μηνιαία επιχορήγηση αναμένεται να φτάνει περίπου τα 750 ευρώ ανά εργαζόμενο, συμπεριλαμβάνοντας τις μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.

ΔΥΠΑ: Νέος κύκλος του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο, με στόχο τη δημιουργία περίπου 8.000 νέων θέσεων εργασίας σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλους δημόσιους φορείς.

Η δράση απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, αλλά δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο, επιδιώκοντας παράλληλα να καλύψει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

Πότε αναμένεται η πρόσκληση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πρόσκληση της ΔΥΠΑ αναμένεται να εκδοθεί κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια μιας δράσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και συνδυάζει την επανένταξη ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του ασφαλιστικού τους βίου πριν από τη συνταξιοδότηση.

Διάρκεια έως δύο χρόνια

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως και 24 μήνες, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για όσους χρειάζονται επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος.

Για πολλούς ανέργους άνω των 55 ετών, η διετής απασχόληση μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα που θα τους επιτρέψει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα, καθώς οι δυνατότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας παραμένουν περιορισμένες, παρά την πολυετή επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουν.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άνεργοι που:

έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους,

είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ,

δεν έχουν θεμελιώσει ακόμη δικαίωμα πλήρους σύνταξης,

χρειάζονται επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης, που αποτελούν την ελάχιστη προϋπόθεση για πλήρη σύνταξη στις περιπτώσεις της 15ετίας, σύμφωνα με το mononews.

Η διαδικασία των προσλήψεων

Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι υπόλοιποι επιλέξιμοι φορείς θα υποβάλουν αρχικά στη ΔΥΠΑ τα αιτήματα για τις θέσεις και τις ειδικότητες που χρειάζονται.

Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά τις υποδείξεις των ανέργων μέσω του Ψηφιακού Μητρώου, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα, την ειδικότητα και τα στοιχεία κάθε εγγεγραμμένου.

Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και επιδοτούμενες, χωρίς να αποτελούν μόνιμες προσλήψεις και χωρίς να υπάγονται στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Αποδοχές και επιδότηση

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές τους θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 920 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Όπου προβλέπονται πρόσθετες αμοιβές ή επιδόματα, όπως στις ειδικότητες που υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, αυτά θα καταβάλλονται κανονικά, ενώ θα αποδίδονται στο σύνολό τους και οι ασφαλιστικές εισφορές, ώστε κάθε μήνας εργασίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά μήνα πλήρους απασχόλησης και έως 25 ημέρες ασφάλισης, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει το 75% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους κάθε εργαζομένου. Το υπόλοιπο 25% θα βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την πρόσληψη.

Πάνω από 30.000 ωφελούμενοι και νέες ανάγκες στους δήμους

Η νέα δράση έρχεται να συνεχίσει ένα πρόγραμμα από το οποίο έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότεροι από 30.000 άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, αποκτώντας εκ νέου εργασία, ασφαλιστική κάλυψη και σταθερό εισόδημα.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων αναμένεται να κατευθυνθεί στους δήμους, όπου έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ελλείψεις προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων. Ανάγκες καταγράφονται κυρίως στις υπηρεσίες καθαριότητας, στις τεχνικές υπηρεσίες, στις διοικητικές δομές, στην κοινωνική πολιτική, στην πολιτική προστασία και σε άλλες βασικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με τον νέο κύκλο του προγράμματος, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει αφενός να ενισχύσει την απασχόληση των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας και αφετέρου να καλύψει κρίσιμες ανάγκες στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών.