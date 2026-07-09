Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες παράτασης

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Παράταση μίας εβδομάδας στις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς δηλώσεις και το ΟΕΕ ζητά περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι φορολογικές δηλώσεις ενδέχεται να πάρουν παράταση μίας εβδομάδας, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το σχετικό ενδεχόμενο μετά το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διαδικασία υποβολής.

Η ισχύουσα προθεσμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου, ωστόσο το σενάριο μετάθεσής της έως και τις 22 Ιουλίου φαίνεται να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες, καθώς μεγάλος αριθμός δηλώσεων παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Οι εκκρεμότητες που οδηγούν στο αίτημα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 900.000 δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέσα στις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, γεγονός που εντείνει την πίεση προς λογιστές και φορολογούμενους.

Τι επικαλείται το Οικονομικό Επιμελητήριο

Στο αίτημα που υπέβαλε προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος υποστηρίζει ότι απαιτείται ολιγοήμερη παράταση λόγω τεχνικών και πρακτικών δυσκολιών που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διαδικασία.

Μεταξύ των ζητημάτων που επισημαίνονται περιλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές εγγραφές, οι οποίες εμφανίζονται στην πλατφόρμα myDATA ακόμη και μετά από 48 ώρες, η εκκρεμότητα των σημειωμάτων Claw Back και Rebate για τον υπολογισμό των παρακρατήσεων σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για τα εισοδήματα του 2025, καθώς και προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης της πλατφόρμας.

Τι υποστηρίζει το ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο εκτιμά ότι μια σύντομη παράταση θα συμβάλει στη μείωση των λαθών, των διορθωτικών δηλώσεων και των προστίμων που ενδέχεται να προκύψουν από την πίεση των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μετάθεση της προθεσμίας δεν αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των δημοσίων εσόδων, καθώς η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί κανονικά έως το τέλος Ιουλίου.

Η εικόνα των δηλώσεων μέχρι σήμερα

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη επεξεργαστεί 6.001.433 φορολογικές δηλώσεις.

Από αυτές:

το 34,46% είναι χρεωστικές,

το 29,95% είναι πιστωτικές,

το 35,58% είναι μηδενικές.

Ο πρόσθετος φόρος που έχει βεβαιωθεί ανέρχεται σε 3,949 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου διαμορφώνονται στα 557,753 εκατ. ευρώ.