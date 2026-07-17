Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μπαράζ αλλαγών στις προθεσμίες μετά την παράταση

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Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου επηρεάζει μια σειρά από προθεσμίες που αφορούν την πληρωμή φόρων, το πόθεν έσχες, τα τεκμήρια και τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων.

Φορολογικές δηλώσεις έως τις 24 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, μετά την απόφαση για παράταση της διαδικασίας, γεγονός που επιφέρει μεταβολές και σε άλλες σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας από τις 15 στις 24 Ιουλίου επηρεάζει προθεσμίες που σχετίζονται με το πόθεν έσχες, την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά και υποχρεώσεις επιχειρήσεων. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του φόρου εισοδήματος παραμένει αμετάβλητο.

Τι ισχύει για την έκπτωση του φόρου

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 24 Ιουλίου εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την έκπτωση 2% στον φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

Βασική προϋπόθεση είναι η εφάπαξ εξόφληση του συνολικού ποσού έως τις 31 Ιουλίου. Η παράταση στην υποβολή των δηλώσεων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μετακίνηση της προθεσμίας πληρωμής, γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μεταξύ υποβολής και εξόφλησης.

Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, για τα οποία η προθεσμία υποβολής παραμένει η 31η Ιουλίου 2026.

Οι ημερομηνίες για τις δόσεις του φόρου

Παρά την αλλαγή στις φορολογικές δηλώσεις, το πρόγραμμα καταβολής του φόρου εισοδήματος παραμένει ίδιο και προβλέπει οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση λήγει στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 31 Αυγούστου και η τρίτη στις 30 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν οι προθεσμίες της 30ής Οκτωβρίου, της 30ής Νοεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου για τις επόμενες δόσεις.

Οι δύο τελευταίες δόσεις μεταφέρονται στο 2027, με καταληκτικές ημερομηνίες την 29η Ιανουαρίου και την 26η Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Η παράταση επηρεάζει και τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους έχει προσδιοριστεί.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή σχετικού αιτήματος μεταφέρεται στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 14ης Σεπτεμβρίου. Για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, η αντίστοιχη προθεσμία παραμένει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και για την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

Τι αλλάζει στο πόθεν έσχες

Οι μεταβολές επεκτείνονται και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, καθώς η σχετική διαδικασία συνδέεται με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Ως αποτέλεσμα, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες μεταφέρεται από τις 15 στις 24 Οκτωβρίου 2026.

Αντίθετα, δεν επηρεάζεται η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2026, η οποία εξακολουθεί να ισχύει για δηλώσεις που αφορούν κληρονόμους αποβιωσάντων και φορολογούμενους που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2025.

Mε πληροφορίες από newsit