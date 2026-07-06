Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε Airbnb, κοινόχρηστα και κανονισμούς

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Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί συνολική αναμόρφωση του πλαισίου συνιδιοκτησίας, με παρεμβάσεις που αφορούν τους κανονισμούς των πολυκατοικιών, τα κοινόχρηστα, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τον ρόλο του διαχειριστή και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Οι πολυκατοικίες και το καθεστώς συνιδιοκτησίας μπαίνουν σε τροχιά εκσυγχρονισμού, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην αναμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προσαρμογή των κανόνων στις σύγχρονες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που προκαλούν συχνά αντιπαραθέσεις μεταξύ συνιδιοκτητών και ενοίκων.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, με αφορμή τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο. Στόχος είναι το σχετικό νομοσχέδιο να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο και να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του 2026.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου συνιδιοκτησίας

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες και η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα που δεν καλύπτονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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Μεταξύ των βασικών στόχων της μεταρρύθμισης είναι η ευκολότερη τροποποίηση των κανονισμών των πολυκατοικιών, η ταχύτερη επίλυση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, ακόμη και εξωδικαστικά, καθώς και η επικαιροποίηση των διατάξεων για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.

Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και διαχειριστές

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης οριζόντιων ιδιοκτησιών ακόμη και όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει διαφορετικά.

Παράλληλα, επανακαθορίζεται ο ρόλος του διαχειριστή, με σαφέστερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ενώ προβλέπεται ειδική διαδικασία είσπραξης κοινόχρηστων, δημιουργία αποθεματικού και ασφάλιση της οικοδομής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Νέοι κανόνες για αποφάσεις και ενεργειακές παρεμβάσεις

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσα στις πολυκατοικίες, καθώς μειώνονται τα απαιτούμενα ποσοστά συναίνεσης για εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Παράλληλα, επιδιώκεται να διευκολυνθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντλιών θερμότητας, περιορίζοντας τα εμπόδια που δημιουργούν οι διαφωνίες σχετικά με τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις

Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν και των αδιάθετων ποσοστών, τη δυνατότητα πρόσβασης των υποψήφιων αγοραστών στον κανονισμό της πολυκατοικίας, καθώς και την προσαρμογή των διατάξεων της συνιδιοκτησίας με τις πρόσφατες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.

Την επεξεργασία του νέου πλαισίου έχει αναλάβει 13μελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς, πανεπιστημιακούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να θίγει την προστασία της ιδιοκτησίας.