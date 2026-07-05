ΣΑΕΚ: Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας για την αντιστοίχιση τίτλων σπουδών

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Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι τα αιτήματα για τους Οδηγούς Κατάρτισης των ΣΑΕΚ θα εξεταστούν στο πλαίσιο της επικείμενης διαδικασίας επικαιροποίησής τους.

Οι ΣΑΕΚ και η αντιστοίχιση τίτλων σπουδών στους Οδηγούς Κατάρτισης βρέθηκαν στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με το Υπουργείο Παιδείας να απαντά σε σχετική ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή. Στην απάντησή του, το υπουργείο αναφέρει ότι τα σχετικά αιτήματα θα εξεταστούν κατά την επικείμενη επικαιροποίηση των Οδηγών Κατάρτισης.

Η απάντηση δόθηκε σε ερώτηση της βουλευτή Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, η οποία είχε επισημάνει προβλήματα που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν ανακύψει από την εφαρμογή των νέων Οδηγών Κατάρτισης σχετικά με την αντιστοίχιση τίτλων σπουδών εκπαιδευτών.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, τα αιτήματα που έχουν καταγραφεί από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και οι προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης των υφιστάμενων Οδηγών Κατάρτισης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το έργο της επικαιροποίησης προβλέπεται να περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης, επικαιροποίησης και ανατροφοδότησης των υφιστάμενων Οδηγών Κατάρτισης των ΣΑΕΚ.

Το ζήτημα που τέθηκε στη Βουλή

Στην ερώτησή της, η βουλευτής αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αποκλεισμού εκπαιδευτών που είναι απόφοιτοι του ίδιου ακαδημαϊκού Τμήματος, λόγω διαφορετικής ονομασίας του τίτλου σπουδών τους μετά από μετονομασίες του τμήματος. Όπως επισημαίνει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικές ερμηνείες κατά την εφαρμογή των προσοντολογίων των Οδηγών Κατάρτισης.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανάγκη αποσαφήνισης κρίνεται αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και να αποφευχθούν αποκλεισμοί που σχετίζονται με ιστορικές μεταβολές στην ονομασία τίτλων σπουδών και όχι με διαφορές στο επιστημονικό αντικείμενο ή στα επαγγελματικά δικαιώματα.

Τα ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία

Η κοινοβουλευτική ερώτηση ζητά να διευκρινιστεί εάν, κατά την επικαιροποίηση των Οδηγών Κατάρτισης, θα συμπεριληφθούν ρητά και οι προγενέστερες ονομασίες τίτλων σπουδών που αντιστοιχούν στα ίδια ακαδημαϊκά τμήματα. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της δημιουργίας ενιαίου μηχανισμού ή διαδικασίας για την αποσαφήνιση της αντιστοίχισης τίτλων σπουδών, προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των ΣΑΕΚ.

Επιπλέον, ζητείται να αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι εκπαιδευτές με ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα και τίτλους σπουδών του ίδιου ακαδημαϊκού τμήματος δεν θα αποκλείονται από αναθέσεις μαθημάτων εξαιτίας διαφοροποιήσεων στην ονομασία των τίτλων τους.