Εκπαιδευτικοί: Η απόφαση της Κομισιόν εκθέτει την κυβερνητική πολιτική για τους αναπληρωτές

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Προαναγγελία εξελίξεων στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών βλέπουν οι ΣΥΝΕΚ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Η συνδικαλιστική παράταξη κάνει λόγο για «σημαντική νίκη» του εκπαιδευτικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις πάγιες καταγγελίες για άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών και αναδεικνύει τον ρόλο των διεθνών συνδικαλιστικών συνεργασιών στην προώθηση των σχετικών διεκδικήσεων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ΣΥΝΕΚ αποδίδουν την εξέλιξη στους αγώνες των ίδιων των αναπληρωτών, στις παρεμβάσεις της ΟΛΜΕ και στη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς συνδικαλιστικούς φορείς, όπως η ETUCE και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO). Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άρση κάθε διάκρισης εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στην πλήρη αποκατάσταση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και στην υλοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΣΥΝΕΚ:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιώνει τους/τις αναπληρωτές/τριες

Οι αγώνες κερδίζονται και με διεθνείς συμμαχίες

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις που υφίστανται οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί αποτελεί μια σημαντική νίκη για το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα και μια ακόμη διεθνή καταδίκη της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ που αντιμετωπίζει χιλιάδες εκπαιδευτικούς ως εργαζόμενους/ες δεύτερης κατηγορίας. Για χρόνια οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή, ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και στερούνται δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι μόνιμοι/ες συνάδελφοί/ισσες τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πλέον ότι οι διακρίσεις αυτές δεν είναι απλώς μια άδικη πολιτική επιλογή, αλλά αντίκεινται στο ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε από μόνη της. Δεν είναι αποτέλεσμα της «ευαισθησίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποτέλεσμα των αγώνων των ίδιων των αναπληρωτών/τριών, των παρεμβάσεων της ΟΛΜΕ, αλλά και της συστηματικής διεθνοποίησης του ζητήματος.

Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή των ΣΥΝΕΚ υπήρξε καθοριστική. Οι εκπρόσωποί μας στην ΟΛΜΕ ανέλαβαν με συνέπεια την ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας της Ομοσπονδίας με την ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση) και την ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας). Εργαστήκαμε ώστε οι αδικίες που βιώνουν οι αναπληρωτές/τριες να μην παραμείνουν ένα «εσωτερικό ελληνικό ζήτημα», αλλά να αναδειχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Μέσα από τη συνεργασία με την ETUCE και την ILO, την ενημέρωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων και τις κοινές παρεμβάσεις προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε η υπόθεση να αποκτήσει διεθνή διάσταση και να ασκηθεί ουσιαστική πίεση.

Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει στην πράξη κάτι που οι ΣΥΝΕΚ υποστηρίζουμε διαχρονικά: οι αγώνες των εκπαιδευτικών μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί όταν δεν περιορίζονται αποκλειστικά μέσα στα εθνικά σύνορα. Η συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην ETUCE και συνολικά στο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι μια τυπική διεθνής παρουσία. Είναι εργαλείο διεκδίκησης, αλληλεγγύης και πολιτικής πίεσης. Είναι η δυνατότητα να μετατρέπονται τα προβλήματα των εκπαιδευτικών μας σε ευρωπαϊκά ζητήματα και να ενεργοποιούνται θεσμοί και συμμαχίες που ενισχύουν τις διεκδικήσεις μας.

Γι’ αυτό και είναι βαθιά λανθασμένη η αντίληψη που εκφράζουν διαχρονικά οι ΑΣΕ/ΠΑΜΕ και οι Παρεμβάσεις, οι οποίες εισηγούνται την αποχώρηση της ΟΛΜΕ από την ETUCE, παρά τις καταστατικές προβλέψεις για τη συμμετοχή της. Πρόκειται για μια λογική εσωστρέφειας που στερεί από τον κλάδο πολύτιμα εργαλεία διεθνούς παρέμβασης. Σε μια περίοδο που οι πολιτικές για την εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη δημόσια εκπαίδευση διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αποχώρηση από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα δεν συνιστά αγωνιστική στάση. Αντίθετα, οδηγεί στην απομόνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού κινήματος, αποδυναμώνει τη φωνή της ΟΛΜΕ και περιορίζει τη δυνατότητα συγκρότησης διεθνών συμμαχιών υπέρ των εργαζομένων.

Η σημερινή παραπομπή της Ελλάδας αποτελεί την πιο πειστική απάντηση σε όσους υποτιμούν τη σημασία της διεθνούς συνδικαλιστικής δράσης. Αποδεικνύει ότι η συνεργασία με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα δεν είναι διακοσμητική επιλογή αλλά ουσιαστικό μέσο διεκδίκησης, που μπορεί να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι ΣΥΝΕΚ θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε μια ΟΛΜΕ ισχυρή, εξωστρεφή και παρούσα σε όλα τα διεθνή συνδικαλιστικά φόρα. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε συμμαχίες με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα της Ευρώπης, γιατί πιστεύουμε ότι η διεθνής αλληλεγγύη πολλαπλασιάζει τη δύναμη των αγώνων μας.

Τώρα η κυβέρνηση δεν έχει καμία δικαιολογία. Οφείλει να καταργήσει άμεσα κάθε διάκριση σε βάρος των αναπληρωτών/τριών, να αποκαταστήσει πλήρως τα εργασιακά τους δικαιώματα και να προχωρήσει στους αναγκαίους μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

Οι αναπληρωτές/τριες δεν ζητούν προνόμια. Απαιτούν ισότητα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Και αυτά κατακτώνται με αγώνες, συλλογική δράση και ισχυρές διεθνείς συνδικαλιστικές συμμαχίες.