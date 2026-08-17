Αναπληρωτές 2026 2027 – ΟΠΣΥΔ: Ξεκίνησε η καταγραφή των κενών για την Α’ φάση προσλήψεων

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Το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί τη διαδικασία για την Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, ζητώντας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προχωρήσουν στην καταγραφή των λειτουργικών κενών.

Με έγγραφο που χαρακτηρίζεται «Εξαιρετικά Επείγον», καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ τις ανάγκες σε αναπληρωτές, προκειμένου να ακολουθήσουν οι επόμενες ενέργειες για τις προσλήψεις.

Η καταγραφή αφορά τα λειτουργικά κενά στη Γενική Εκπαίδευση και στις ΔΥΕΠ, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και ΚΕΔΑΣΥ – καθώς και τις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων στις μουσικές ειδικεύσεις.

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Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν προθεσμία να ολοκληρώσουν την καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ έως την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, κατά τον υπολογισμό των κενών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν στις 11 Αυγούστου, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες που απομένουν στα σχολεία. Στην παρούσα φάση, πάντως, δεν καταγράφονται κενά για τις Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ ΖΕΠ, τα Τμήματα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΑΛ και το Έτος Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

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