Τέλος στις περικοπές στις συντάξεις χηρείας: Ποιοί θα δουν αυξήσεις από τον Σεπτέμβριο

Πίνακας περιεχομένων

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας, με τη σχετική τροπολογία να αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουλίου.

Η ρύθμιση προβλέπει την οριστική κατάργηση της περικοπής κατά 50% μετά την τριετία, που είχε θεσπιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περισσότερους από 200.000 συνταξιούχους.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για τις επικουρικές συντάξεις στον δημόσιο τομέα και επέκταση των προθεσμιών διεκδίκησης αξιώσεων που σχετίζονται με την αρχή της ίσης αμοιβής.

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, οι οποίες προβλέπονταν από τον νόμο Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας.

Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει για 80.000 δικαιούχους και γιατί δεν θα δοθούν αναδρομικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί μειώσεις από το 2020 να δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους με την καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, στα τέλη Αυγούστου.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει την οριστική κατάργηση της περικοπής του 50% στις συντάξεις χηρείας για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν και δική τους σύνταξη, διατηρώντας το ποσοστό καταβολής στο 70% της αρχικής σύνταξης.

Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι στους οποίους η προβλεπόμενη περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί έως σήμερα, ενώ διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η δεύτερη σύνταξη προκύπτει από σύνταξη χηρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, περισσότεροι από 200.000 συνταξιούχοι αναμένεται να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις, ενώ περίπου 75.000 δικαιούχοι που θα έπρεπε να είχαν υποστεί περικοπή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το πλήρες ποσό χωρίς μειώσεις.

Ειδικά για τους 8.500 συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου, η σύνταξη αναμένεται να επανέλθει από το 35% στο 70% του αρχικού ποσού, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφράζεται σε αυξήσεις που αγγίζουν το 50%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικείμενη ρύθμιση δεν προβλέπει την καταβολή αναδρομικών για τα ποσά που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, στοιχείο που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από νομικούς κύκλους.

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ – Ποιούς αφορά και τι αλλάζει στα ποσά

Την ίδια ώρα, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο ακόμη παρεμβάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Η πρώτη επεκτείνει τη δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση για κατηγορίες υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η δεύτερη αφορά την παράταση από δύο σε τρία έτη του χρόνου παραγραφής για αξιώσεις δημοσίων υπαλλήλων που σχετίζονται με παραβίαση της αρχής της ίσης αμοιβής, χωρίς να μεταβάλλεται το ισχύον καθεστώς για τις υπόλοιπες μισθολογικές διεκδικήσεις.

Οι τελικές διατάξεις της τροπολογίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την κατάθεσή της στη Βουλή, ωστόσο η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να κλείσει μία εκκρεμότητα που απασχολεί εδώ και χρόνια χιλιάδες συνταξιούχους χηρείας.

Με πληροφορίες από Ημερησία