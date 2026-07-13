ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

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Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά μόνιμες προσλήψεις υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε φορείς του Δημοσίου.

ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 08:00, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη που αφορά μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο.

Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 28 Ιουλίου 2026.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης

Η προκήρυξη περιλαμβάνει θέσεις για υποψηφίους διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προβλέπονται θέσεις για Γεωπόνους, Διοικητικού – Οικονομικού και Μηχανικούς με ειδικότητες Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών και Μηχανολόγων.

Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται συνολικά 11 θέσεις, μεταξύ άλλων για Γραφικές Τέχνες, Διοικητικού – Λογιστικού, Μηχανικούς, Μηχανικούς Έργων Υποδομής και Πληροφορικής (Software – Hardware).

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Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 24 θέσεις, οι οποίες αφορούν ειδικότητες όπως Γεωργοτεχνίτες, Γραφικές Τέχνες, Διοικητικού – Λογιστικού, Εισπράκτορες – Βοηθητικό Προσωπικό, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτροσυγκολλητές, Μηχανολόγους, Τεχνίτες Εργαλειομηχανών – Τορναδόρους, Υδρονομείς – Καταμετρητές – Συντηρητές Υδρομέτρων, Επιμελητές – Κλητήρες και Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (JCB).

Οι φορείς που συμμετέχουν

Οι προσλήψεις αφορούν σειρά φορέων του Δημοσίου και της Εκκλησίας, καθώς και Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Εθνικό Τυπογραφείο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιερές Μητροπόλεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και Τοπικοί και Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, όπως οι ΤΟΕΒ Αγυιάς – Κολυμβαρίου, Βαρυπέτρου, Βιστρίζας, Πυθίου – Ορεστιάδας – Βύσσας, Επαρχίας Φυλλίδας, Χαλκηδόνας και Χρυσοσκαλίτισσας, καθώς και ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 13 Ιουλίου έως και τις 28 Ιουλίου 2026, που αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης.

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