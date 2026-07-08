Δημόσιο: Αλλάζει η εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – Ο ρόλος του ΑΣΕΠ
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Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει αλλαγές στην επιλογή των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και νέο πλαίσιο επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, με τον σχετικό διαγωνισμό να αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Καθημερινή, το νομοσχέδιο εισάγει νέο μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών.
Νέος τρόπος επιλογής και αναβάθμιση της επιμόρφωσης
Στο πλαίσιο των προτεινόμενων αλλαγών, προβλέπεται η διοργάνωση του διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης από το ΑΣΕΠ, διαφοροποιώντας τον τρόπο επιλογής των μελλοντικών στελεχών του Δημοσίου.
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Παράλληλα, το σημερινό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης μετατρέπεται σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης, η οποία θα παρέχει επιμόρφωση στους δημοσίους υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Δημιουργείται και Ακαδημία Ηγεσίας
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση Ακαδημίας Ηγεσίας, η οποία θα απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και θα παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση, με χαρακτηριστικά αντίστοιχα μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
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