Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις: Πόσο διαρκούν – Τι ισχύει για τις μειωμένες τιμές

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Οι θερινές εκπτώσεις του 2026, θα κάνουν πρεμιέρα τη δεύτερη Δευτέρα του μήνα, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πλησιάζει η έναρξη της θερινής περιόδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν χαμηλότερες τιμές σε είδη ένδυσης, υπόδησης, καλοκαιρινών αξεσουάρ και πολλών άλλων κατηγοριών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του αγοραστικού κοινού, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις θερινές εκπτώσεις

Οι ενώσεις καταναλωτών και οι ειδικοί της αγοράς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια που ισχύουν οι θερινές εκπτώσεις, εστιάζοντας σε δύο βασικά σημεία:

1. Εκπτώσεις εναντίον προσφορών: Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν που μειώνονται για συγκεκριμένο διάστημα. Αντίθετα, οι προσφορές αφορούν συνήθως παλαιότερα αποθέματα ή ειδικές προωθητικές ενέργειες, όπου είναι υποχρεωτική η αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, χωρίς απαραίτητα να αναφέρεται ποσοστό.

2. Πολιτική αλλαγών: Οι αγοραστές θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους όρους επιστροφών και αλλαγών του κάθε καταστήματος, καθώς πολλές επιχειρήσεις τροποποιούν τις πολιτικές τους ειδικά για τα προϊόντα που διατίθενται σε καθεστώς προσφορών.

Αυστηροί κανόνες για τις επιχειρήσεις

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά, το νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει σαφείς και αυστηρές υποχρεώσεις στους καταστηματάρχες:

Διπλή αναγραφή τιμών: Είναι υποχρεωτική η ευκρινής αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της νέας μειωμένης τιμής πάνω στο προϊόν ή στο σημείο πώλησης.

Ορισμός αρχικής τιμής: Ως αρχική τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία διατέθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες προ της έκπτωσης. Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Σήμανση στις βιτρίνες: Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής. Αν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων, τότε το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν οι μειώσεις διαφέρουν, πρέπει να αναφέρεται το εύρος τους (π.χ. «από 15% έως 45%»).

Καθεστώς Outlet/Stock: Στα συγκεκριμένα καταστήματα απαιτείται η αναγραφή της νέας τελικής τιμής, ενώ η παλαιά πρέπει να εμφανίζεται διαγραμμένη.