ΔΕΘ: Έρχεται αύξηση στο επίδομα παιδιού; Το επικρατέστερο σενάριο

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ΔΕΘ - Αναμόρφωση του επιδόματος παιδιού Α21, με βασικό σενάριο που εξετάζεται να προβλέπει αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών κατά 30%, χωρίς αλλαγές στα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το οικονομικό επιτελείο και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αξιολογούν τις προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση των οικογενειών. Εφόσον η παρέμβαση προχωρήσει, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.

Αύξηση 30% στο επίδομα παιδιού

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να παραμείνει αμετάβλητος ο τρόπος χορήγησης του Α21 και να αυξηθούν αποκλειστικά τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι.

Η αύξηση κατά 30% υπολογίζεται ότι θα ανεβάσει την ετήσια δημόσια δαπάνη για το επίδομα από περίπου 700 εκατ. ευρώ στα 900 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό δημοσιονομικό κόστος, πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερο. Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, η αύξηση του επιδόματος μπορεί να επηρεάσει άλλες κοινωνικές παροχές.

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Ειδικότερα, για ορισμένους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η μεγαλύτερη ενίσχυση από το Α21 αυξάνει το δηλωθέν εισόδημα και μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό ή απώλεια μέρους της συγκεκριμένης παροχής. Για τον λόγο αυτό, το καθαρό κόστος για το Δημόσιο εκτιμάται περίπου 5% χαμηλότερο από το αρχικό ακαθάριστο κόστος.

Γιατί προκρίνεται η αύξηση του Α21

Η μελέτη του ΟΟΣΑ εξετάζει διαφορετικές παρεμβάσεις για την οικονομική στήριξη των οικογενειών και αξιολογεί την αύξηση του επιδόματος παιδιού ως αποτελεσματικότερη επιλογή όταν βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων προς τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα. Οι οικογένειες του χαμηλότερου εισοδηματικού δεκατημορίου εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, ενώ το όφελος περιορίζεται όσο αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για την παιδική φτώχεια

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εφαρμογή της παρέμβασης εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του συνολικού ποσοστού φτώχειας κατά περίπου 0,45%, ενώ μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η επίδραση στην παιδική φτώχεια, η οποία μπορεί να περιοριστεί κατά περίπου 1,42%.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα υπάρξει βελτίωση στους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας.

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Τα στοιχεία αυτά αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους η αύξηση του επιδόματος αξιολογείται ως πιο στοχευμένη παρέμβαση σε σχέση με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, οι οποίες ευνοούν περισσότερο τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επικρατέστερο σενάριο δεν προβλέπεται αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια ούτε στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται οι δικαιούχοι.

Επομένως, εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων και τα ισχύοντα εισοδηματικά όρια.

Με αυτόν τον τρόπο δεν μεταβάλλεται η υφιστάμενη βάση των δικαιούχων και αποφεύγονται πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες για τον ΟΠΕΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το εναλλακτικό σενάριο

Στη μελέτη εξετάζεται και η δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας ισοδυναμίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Μία τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων, επιτρέποντας σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο επίδομα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΟΟΣΑ, το συγκεκριμένο σενάριο θα είχε σημαντικά υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη στόχευση προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά με αύξηση 30%

Εφόσον υιοθετηθεί τελικά το σενάριο της οριζόντιας αύξησης κατά 30%, τα ποσά του επιδόματος θα μπορούσαν ενδεικτικά να διαμορφωθούν ως εξής:

Για ένα παιδί, από 70 ευρώ στα 91 ευρώ, με ετήσιο πρόσθετο όφελος 252 ευρώ.

Για δύο παιδιά, από 140 ευρώ στα 182 ευρώ, με ετήσιο πρόσθετο όφελος 504 ευρώ.

Για τρία παιδιά, από 280 ευρώ στα 364 ευρώ, με ετήσιο πρόσθετο όφελος 1.008 ευρώ.

Το επίδομα των 42 ευρώ θα αυξηθεί στα 54,60 ευρώ.

Το επίδομα των 28 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 36,40 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, με το θέμα να βρίσκεται στο τραπέζι των κυβερνητικών συζητήσεων ενόψει των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.