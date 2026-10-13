Ομιλία καθηγητή του ΠAMAK στο ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

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Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ουάσιγκτον, παρουσίασε την έρευνά του για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2025 ο Φώτιος Σιώκης, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ.

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Φώτιος Σιώκης, προσκλήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μιλήσει στη Διεύθυνση Αγορών Κεφαλαίου και Νομισματικών (Department of Monetary and Capital Market), στην Ουάσιγκτον, στις 8 Οκτωβρίου 2026.

Η ομιλία του κ. Σιώκη επικεντρώθηκε σε ένα καίριο ζήτημα για την Οικονομία, αναλύοντας τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010–2025. Στο επίκεντρο της ανάλυσής του βρέθηκε η στενή διασύνδεση μεταξύ του τραπεζικού τομέα και του κρατικού χρέους, αναδεικνύοντας πώς η κρίση δημόσιου χρέους τροφοδότησε την τραπεζική αστάθεια και αντίστροφα, καθώς και τα θεσμικά εργαλεία που επιστρατεύτηκαν για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σιώκης, η πρόσκληση από το ΔΝΤ αποτελεί σημαντική διεθνή επιστημονική αναγνώριση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και απόδειξη του υψηλού επιπέδου και της εξωστρέφειας του ακαδημαϊκού προσωπικού του. Επιβεβαιώνει, ταυτόχρονα, την επιρροή της έρευνάς του σε κορυφαία κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων.