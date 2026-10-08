Νέο Δημοτικό Σχολείο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων – Η εκπαίδευση ανοίγει δρόμο για μια νέα αρχή

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Το 20ό Δημοτικό Σχολείο Χανίων εγκαινιάστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, διευρύνοντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των κρατουμένων και ενισχύοντας τις προοπτικές κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξής τους.

Μια ακόμη εκπαιδευτική δομή εντάχθηκε στο δίκτυο σχολείων που λειτουργεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 20ού Δημοτικού Σχολείου Χανίων, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Βλάση.

Το νέο σχολείο προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές του Καταστήματος, μεταξύ των οποίων και το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, ενισχύοντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης και μάθησης που προσφέρονται στους κρατούμενους.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κα Άννα Ροκοφύλλου, ο εκπρόσωπος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κας Σέβης Βολουδάκη, οι εκπρόσωποι των βουλευτών του νομού, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κα Σοφία Μαλανδράκη και ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης. Το παρών έδωσαν επίσης η Γερόντισσα Θεοξένη, Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκπαίδευσης, των επιστημονικών, σωφρονιστικών και κοινωνικών φορέων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Χατζηδάκης, Αρχιερατικός Επίτροπος και εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτου. Κατά την ομιλία του εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο σχολείο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων, στο οποίο και ο ίδιος συνδράμει τα τελευταία πέντε χρόνια, προσφέροντας κατήχηση στους εκπαιδευόμενους.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, συνδέοντας την εκπαιδευτική πολιτική με την ενδυνάμωση του ανθρώπου και την προετοιμασία του για την επόμενη ημέρα.«Η σημερινή ημέρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ένα σχολείο αποκτά τη θέση του σε έναν χώρο όπου η εκπαίδευση μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Η Πολιτεία έχει ευθύνη να εξασφαλίζει πρόσβαση στη γνώση για όλους. Όχι ως μια τυπική υποχρέωση, αλλά ως μια ουσιαστική δυνατότητα του ανθρώπου να αποκτά εφόδια, να καλλιεργεί δεξιότητες και να διευρύνει τις επιλογές του.

Το Δημοτικό Σχολείο που εγκαινιάζουμε σήμερα, σε συνδυασμό με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που ήδη λειτουργεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων, δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδρομή για όσους βρίσκονται εδώ.

Θέλουμε κάθε εκπαιδευτική ευκαιρία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στη ζωή του ανθρώπου. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση στα σωφρονιστικά καταστήματα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που συνδέει τη μάθηση με την απόκτηση δεξιοτήτων, την προσωπική ενδυνάμωση και τη δυνατότητα μιας διαφορετικής πορείας μετά την αποφυλάκιση.

Σήμερα δεν παραδίδουμε απλώς έναν ακόμη σχολικό χώρο. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε η γνώση να είναι πάντα διαθέσιμη δίχως εξαιρέσεις.Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στη συνοχή της κοινωνίας, στην πρόληψη και στη δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την ασφάλεια και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε.»

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κα Άννα Ροκοφύλλου αναφέρθηκε στη σημασία της νέας σχολικής μονάδας και στον ρόλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην ανάπτυξη και υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων στα σωφρονιστικά καταστήματα.«Είχα τη χαρά να εγκαινιάσω σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Βλάση, το 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων που στεγάζεται μαζί με το 2ο ΣΔΕ Χανίων εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Η δημιουργία αυτής της νέας εκπαιδευτικής δομής αποτελεί μια ακόμη σημαντική θεσμική παρέμβαση από την πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Υπουργείου Παιδείας, που υπηρετεί το στόχο μας για ισότιμη ευκαιρία πρόσβασης στην εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς.

Η λειτουργία του νέου Σχολείου εντάσσεται στο σχεδιασμό μας για αναβάθμιση του σημαντικού θεσμού της Διά Βίου Μάθησης, ένας θεσμός που διασφαλίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την πρώτη βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να συνεχίσουν αργότερα τις σπουδές τους σε επόμενο στάδιο, ώστε να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα υποστηρίξουν αργότερα την κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη.

Για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί προτεραιότητα η έμπρακτη στήριξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των ανθρώπων που υπηρετούν σε αυτόν. Γιατί για μας η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή, ισότιμη συμμετοχή και ουσιαστική επανένταξη.»

Ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων κ. Χαράλαμπος Κιομουρτζής αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας του Δημοτικού Σχολείου για την καθημερινότητα του Καταστήματος. Συγκεκριμένα εξήγησε «Εγκαινιάζουμε σήμερα μια μόνιμη δομή εκπαίδευσης, ένα Δημοτικό Σχολείο, εντός των τειχών που ήρθε για να μείνει. Τα πολλαπλά οφέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν περιορίζονται μόνο στους εκπαιδευόμενους της δομής. Επεκτείνονται αφενός στους ίδιους τους εκπαιδευτές, και αφετέρου στους υπαλλήλους του καταστήματός μας, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλύτερη συνεργασία και ομαλότερη έκτιση της ποινής.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι το τελευταίο στάδιο της ποινικής καταστολής, που είναι αυτό της έκτισης της ποινής, αποτελεί στην πραγματικότητα το πρωταρχικό στάδιο της επανένταξης.»

Η Διευθύντρια των Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων κα Ευαγγελία Μουριζάκη υπογράμμισε «Η ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα σε μια πορεία που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σταθερά και δυναμικά. Δίπλα στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, δημιουργείται σήμερα μία ακόμη εκπαιδευτική δομή, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση και στην εκπαίδευση.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Γιατί κάθε νέα αίθουσα που ανοίγει εδώ, ανοίγει μαζί της και μια νέα δυνατότητα για το αύριο.»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης είπε «Η εκπαίδευση δεν γνωρίζει αποκλεισμούς. Απευθύνεται σε όλες και όλους και υπηρετεί κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να συνεχίσει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος. Η εκπαίδευση δεν προσφέρει μόνο γνώσεις δημιουργεί προοπτικές, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και πάνω απ’ όλα διατηρεί ζωντανή την ελπίδα ότι πάντα υπάρχει χώρος για ένα καλύτερο αύριο. Η ίδρυση του 20ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων μας δείχνει ότι ένας άνθρωπος δεν πρέπει να ορίζεται μόνο από το λάθος του, ούτε από τη συνθήκη στην οποία βρέθηκε κάποια στιγμή. Έχει δικαίωμα να μαθαίνει, να αλλάζει και να προχωρά. Γιατί, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε τον άνθρωπο και εκεί όπου η ζωή του μοιάζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο.»

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κα Χρύσα Τερεζάκη τόνισε «Θέλω, λοιπόν, να δεσμευτώ απέναντι στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτικούς αυτού του Σχολείου ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων θα βρίσκεται δίπλα τους με στήριξη, σεβασμό και αφοσίωση.

Μαζί με το Υπουργείο Παιδείας μας και τους ανθρώπους του θα συνδράμουμε στο όραμα για μια άλλη κοινωνία με περισσότερη γνώση, τέχνη, ανθρωπιά και μια διαφορετική νοοτροπία απέναντι στον άνθρωπο.»

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Αρίστος Περρής, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κα Σοφία Μαλανδράκη και o Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας Χανίων κ. Ζαχάρης Μαυριδάκης αναδεικνύοντας τη σημασία τόσο της διυπουργικής συνεργασίας όσο και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και αυτοδιοικητικών φορέων για την υποστήριξη της νέας σχολικής μονάδας αλλά και του ΣΔΕ εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ακολούθησε η επίσημη κοπή της κορδέλας από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βλάση και τους υπολοίπους προσκεκλημένους, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του 20ού Δημοτικού Σχολείου Χανίων.

Η νέα σχολική αίθουσα δεν αποτελεί μόνο έναν ακόμη χώρο διδασκαλίας. Με τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και την παρουσία του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, το Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων αποκτά ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, με το βλέμμα στραμμένο στις δυνατότητες του αύριο.