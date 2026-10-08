ΑΣΕΠ: 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου
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Νέα ευκαιρία διορισμού στο Δημόσιο ανοίγει για τους συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου.
Συνολικά 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου προκηρύσσονται μέσω του Β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (1Γ/2025), σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από το σύνολο των θέσεων, οι 27 αφορούν νομικούς και κατανέμονται σε ανεξάρτητες αρχές, υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026.
Μεταξύ των θέσεων, έχουν προκηρυχθεί συνολικά 27 θέσεις νομικών στους εξής φορείς:
- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (12 θέσεις)
- Συνήγορος του Πολίτη (3 θέσεις)
- Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (2 θέσεις)
- Περιφέρεια Αττικής (2 θέσεις)
- Υπουργείο Δικαιοσύνης (2 θέσεις)
- Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (1 θέση)
- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (1 θέση)
- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (1 θέση)
- Υπουργείο Εσωτερικών (1 θέση)
- Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (1 θέση)
- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (1 θέση)
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι/ες του Α’ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2025 Πρόσκληση/Προκήρυξη) που έχουν εγγραφεί σε πίνακες βαθμολογίας των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής της προκήρυξης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Α’ σταδίου.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 20 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Στην προκήρυξη αναλύονται τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα ανά θέση, τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού / πρόσληψης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία διορισμού / πρόσληψης.
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