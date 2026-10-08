Νέα μήνυση Λαζαράτου κατά της ΕΘΑΑΕ για τα προγράμματα σπουδών του UNIC
Πίνακας περιεχομένων
Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των προγραμμάτων σπουδών του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου UNIC της Λευκωσίας, καθώς ο καθηγητής της Νομικής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε μήνυση κατά των μελών της ΕΘΑΑΕ και του προέδρου της, με αφορμή τη μη ανάκλησή τους.
Κατατέθηκε σήμερα από τον καθηγητή της Νομικής του ΕΚΠΑ Πάνο Λαζαράτο, μια ακόμη μήνυση κατά των μελών της ΕΘΑΑΕ και του Προέδρου της, για την μη ανάκληση των προγραμμάτων σπουδών του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου UNIC της Λευκωσίας.
Η μήνυση αυτή, όπως τονίζει ο Πάνος Λαζαράτος, έγινε προς προστασία του ιδίου του Πανεπιστημίου, που εφόσον γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, θα έχει μετά βεβαιότητος λαμπρό μέλλον στη χώρα μας, καθώς και των νυν και μελλοντικών σπουδαστών του.
Η μήνυση, σημειώνει επίσης ο Πάνος Λαζαράτος, προστατεύει και την ίδια την ΕΘΑΑΕ καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο καταβάλλει εργώδεις, ειλικρινείς προσπάθειες να διευθετήσει το ζήτημα. Παράλληλα προαναγγέλλει ότι «θα ακολουθήσουν ως φαίνεται» ενέργειες των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Κολλεγίων.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr