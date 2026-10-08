Κόντρα γονέων-διοίκησης για τις συγχωνεύσεις σε σχολείο του Βόλου

Πίνακας περιεχομένων

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στον Βόλο βρίσκονται οι συγχωνεύσεις τμημάτων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, με γονείς να ζητούν την ανατροπή των αποφάσεων και να θέτουν παράλληλα ζητήματα ασφάλειας και πυροπροστασίας.

Ένταση προκαλεί στον Βόλο η απόφαση για συγχωνεύσεις τμημάτων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, με γονείς και εκπαιδευτικούς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη. Οι γονείς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, θέτοντας παράλληλα ζητήματα που αφορούν την πυροπροστασία του σχολικού συγκροτήματος, ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης έχει βρεθεί και η στάση της διοίκησης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, με την πλευρά των γονέων να καταγγέλλει ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά της για κοινή συζήτηση με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, Κώστας Πολύζος, εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στη συγχώνευση των τμημάτων και εκφράζει την αντίθεσή του στη λειτουργία τάξεων με 25 μαθητές.

Μυρτώ Τσιαπλέ: «Οι γονείς δεν σταματήσουν τις διεκδικήσεις τους»

Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 14ου Δημοτικού, Μυρτώ Τσιαπλέ, ξεκαθάρισε ότι οι γονείς δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τις διεκδικήσεις τους. Όπως υποστήριξε, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων της Α΄ και Γ΄ Δημοτικού. Οι γονείς επιμένουν ότι τα τμήματα των 25 μαθητών δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη μαθησιακή ή παράλληλη στήριξη.

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η Μυρτώ Τσιαπλέ για όσα διαδραματίστηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με την ίδια, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη σύσκεψη της αναπληρώτριας διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Νικολέτας Τσιούμαρη, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημα των γονέων για κοινή συζήτηση. Η αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τη διαδικασία «κακοστημένο θέατρο», καταγγέλλοντας ότι η διοίκηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών επέλεξε να συζητήσει κεκλεισμένων των θυρών, παρότι στον χώρο βρίσκονταν γονείς και δάσκαλοι που διεκδικούσαν λύσεις στα ίδια προβλήματα.

Κώστας Πολύζος: Τι οδήγησε στις συγχωνεύσεις τμημάτων

Τους λόγους που οδήγησαν στη συγχώνευση τμημάτων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου εξήγησε στην πρωινή εκπομπή του Γιάννη Ξυνόπουλου στην ΕΡΤ Βόλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Κώστας Πολύζος, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή του στη λειτουργία τμημάτων με 25 μαθητές.

Όπως ανέφερε, το 14ο και το 19ο Δημοτικό είναι συστεγαζόμενα σχολεία και, με βάση τις εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι, προέκυψε η μείωση του αριθμού των τμημάτων από τρία σε δύο στην περίπτωση που εξετάζεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που προβλέπει ανώτατο αριθμό 25 μαθητών ανά τμήμα. Ο Κώστας Πολύζος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης δεν σημαίνει πως εξασφαλίζονται και οι κατάλληλες παιδαγωγικές συνθήκες. «Σε ένα τμήμα είκοσι πέντε ατόμων, μαθητών, όπως καταλαβαίνετε, η παιδαγωγική διαδικασία είναι πολύ δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες συνθήκες η διδασκαλία χάνει μέρος της ουσίας και του παιδαγωγικού της ρόλου.

Επανέλαβε μάλιστα το πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κλάδου και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για τμήματα έως 20 μαθητών στα Δημοτικά και 15 στα Νηπιαγωγεία, υποστηρίζοντας ότι με διαφορετικά αριθμητικά όρια θα μπορούσαν να αποφευχθούν προβλήματα όπως εκείνα που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις στον Βόλο.