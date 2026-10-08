Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή για 40.000 δικαιούχους – Πότε μπαίνουν τα χρήματα

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Έκτακτη παρέμβαση του ΟΠΕΚΑ μετά τις εκκρεμότητες της πληρωμής του Σεπτεμβρίου αναμένεται την Παρασκευή 9/10. Ο επανέλεγχος των αιτήσεων αποκάλυψε πολύ περισσότερες περιπτώσεις από όσες είχαν αρχικά υπολογιστεί, ενώ η καθυστέρηση συνδέθηκε με τη διασταύρωση στοιχείων σχολικής φοίτησης μέσω του mySchool.

Στην έκτακτη καταβολή 7,5 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 40.000 δικαιούχους του επιδόματος παιδιού Α21 προχωρά ο ΟΠΕΚΑ, επιχειρώντας να κλείσει τις εκκρεμότητες που άφησε πίσω της η τακτική πληρωμή της 30ής Σεπτεμβρίου. Η εμβόλιμη πληρωμή αφορά οικογένειες που δεν έλαβαν εγκαίρως την ενίσχυση, εξαιτίας προβλημάτων στην ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών τους.

Η απόφαση για την πρόσθετη καταβολή ελήφθη από τη διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου οι δικαιούχοι να μη χρειαστεί να περιμένουν έως τον επόμενο τακτικό κύκλο πληρωμών του Νοεμβρίου.

Μάλιστα, ο αριθμός των οικογενειών που περιλαμβάνονται τελικά στην έκτακτη πληρωμή είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που είχε αρχικά υπολογιστεί, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις αφορούσαν περίπου 8.000 περιπτώσεις.

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή σε 40.000 δικαιούχους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε εμβόλιμη πληρωμή συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά περίπου 40.000 δικαιούχους.

Η συγκεκριμένη καταβολή αποφασίστηκε μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκκαθάριση της 30ής Σεπτεμβρίου, όταν ορισμένες αιτήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στην τακτική πληρωμή.

Αρχικά, οι εκκρεμότητες εκτιμάτο ότι αφορούσαν περίπου 8.000 οικογένειες. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά μετά τη διενέργεια εκτεταμένου επανελέγχου.

Με εντολή του διοικητή του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδα Ατσαβέ, πραγματοποιήθηκε συνολικός έλεγχος στο αρχείο των αιτήσεων που δεν είχαν πληρωθεί και όχι μόνο στις περιπτώσεις που είχαν εντοπιστεί αρχικά.

Από τη διαδικασία προέκυψε ότι οι οικογένειες που έπρεπε να συμπεριληφθούν στην έκτακτη καταβολή ήταν περίπου πενταπλάσιες των αρχικών εκτιμήσεων.

Γιατί καθυστέρησε το επίδομα παιδιού – Ο ρόλος του mySchool

Η αιτία που οδήγησε στη μη πληρωμή των συγκεκριμένων αιτήσεων συνδέεται με τη διαδικασία ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της σχολικής φοίτησης των εξαρτώμενων τέκνων.

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων από σχολικές μονάδες στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.

Η έλλειψη των συγκεκριμένων δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως η προβλεπόμενη ηλεκτρονική διασταύρωση.

Συγκεκριμένα, η ΗΔΙΚΑ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της προηγούμενης σχολικής τάξης και την επανεγγραφή των μαθητών στη νέα.

Έτσι, αιτήσεις που εκκρεμούσαν ως προς την επιβεβαίωση της φοίτησης δεν συμπεριλήφθηκαν στην πληρωμή του Σεπτεμβρίου.

Πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ επέλεξε να επισπεύσει τις διαδικασίες επανελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματά τους χωρίς να περιμένουν την επόμενη προγραμματισμένη καταβολή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της έκτακτης πληρωμής, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω των ΑΤΜ από το απόγευμα της ημέρας καταβολής.

Η εμβόλιμη διαδικασία αφορά αποκλειστικά την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων που είχαν προκύψει κατά την τακτική εκκαθάριση του Σεπτεμβρίου.

Βασική προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση της αίτησης Α21 παραμένει η συστηματική φοίτηση των εξαρτώμενων παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τη φοίτηση από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν με ακρίβεια τα στοιχεία που αφορούν τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους.

Ειδικότερα, απαιτείται η καταχώριση της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά το παιδί, της τάξης που παρακολουθεί και του αριθμού μητρώου του μαθητή.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική διασταύρωση και την επιβεβαίωση της φοίτησης.

Σε περίπτωση που η διασταύρωση δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο αιτών υποχρεούται να επισυνάψει το αντίστοιχο πιστοποιητικό φοίτησης, ώστε να εξεταστεί η αίτησή του.

Ανοιχτή η πλατφόρμα Α21 – Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις

Παράλληλα με την έκτακτη πληρωμή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού έχει τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Η δυνατότητα αφορά πολίτες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση για το τρέχον έτος, αλλά και όσους χρειάζεται να τροποποιήσουν την ήδη υπάρχουσα αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν είτε στην υποβολή νέας αίτησης είτε στη διόρθωση των στοιχείων που έχουν ήδη δηλώσει.

Αναδρομικά έως και πέντε δόσεις για τους δικαιούχους

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται για το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής καταβολής έως και πέντε δόσεων, ανάλογα με την περίπτωση του δικαιούχου.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και τα εισοδηματικά κριτήρια που προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή καταχώριση των στοιχείων σχολικής φοίτησης, καθώς οι καθυστερήσεις στη διασταύρωσή τους ήταν εκείνες που προκάλεσαν τις εκκρεμότητες της πληρωμής του Σεπτεμβρίου.

Με την έκτακτη καταβολή των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ επιχειρεί να αποκαταστήσει τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες, ενώ η πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας.