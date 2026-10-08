Νέα εποχή στους μισθούς από 1η Νοεμβρίου: Όλα όσα αλλάζουν

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Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν οι κανόνες στις αμοιβές, με νέες υποχρεώσεις για εργοδότες και περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης για τους εργαζομένους.

Ενόψει της έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο, παρέχοντας οδηγίες για την ενιαία και ορθή εφαρμογή του Νόμου 5316/2026. Ο νόμος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια και εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο για τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για ίδια ή ίσης αξίας εργασία. Παράλληλα, καθορίζει συγκεκριμένα δικαιώματα για τους εργαζομένους και νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλοι οι εργοδότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης ή τον αριθμό των εργαζομένων, θα πρέπει να διαθέτουν γραπτώς καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές. Οι δομές αυτές θα πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, όπως οι απαιτούμενες δεξιότητες, η προσπάθεια, ο βαθμός ευθύνης και οι συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η εργασία. Τα συγκεκριμένα κριτήρια θα καθορίζονται σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική σύγκριση διαφορετικών θέσεων και να ενισχύεται η διαφάνεια στις αποδοχές.

Νέες υποχρεώσεις προβλέπονται και κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να γίνεται αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων στις αγγελίες και στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι αποκτούν το δικαίωμα να γνωρίζουν, πριν από την πρώτη συνέντευξη, τον αρχικό μισθό ή το προβλεπόμενο εύρος των αποδοχών για τη συγκεκριμένη θέση.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που ήδη απασχολούνται σε μια επιχείρηση μπορούν να υποβάλλουν έγγραφο αίτημα για ενημέρωση σχετικά με το ατομικό επίπεδο των αποδοχών τους, καθώς και για τα μέσα επίπεδα αμοιβής των εργαζομένων που ανήκουν σε αντίστοιχη κατηγορία.

Ιδιαίτερες υποχρεώσεις προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει, σε συγκεκριμένα χρονικά στάδια, να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον Συνήγορο του Πολίτη, την Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και να ενημερώνουν τους ίδιους τους εργαζομένους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5%, η οποία δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με αντικειμενικά και ουδέτερα κριτήρια, προβλέπεται η λήψη διορθωτικών μέτρων. Εφόσον η διαφορά δεν αποκατασταθεί μέσα σε διάστημα έξι μηνών, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία κοινής αξιολόγησης των αμοιβών, με στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν μισθολογικών ανισοτήτων.