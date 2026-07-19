Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα

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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Νέος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο, φέρνοντας αυξημένα εισοδηματικά όρια, περισσότερους δικαιούχους και οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα.

Η επιδότηση θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, ενώ οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Τουρισμού διευρύνουν τα κριτήρια συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω των πλατφορμών gov.gr ή vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Η σημαντικότερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, για άγαμους χωρίς παιδιά το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 58.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία, θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό.

Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά στις πολύτεκνες οικογένειες.

Επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα διαμορφώνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα εντός Ελλάδας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για ταξίδια από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση των ορεινών και λιγότερο προβεβλημένων προορισμών.

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα κριτήρια του προγράμματος και τους διαθέσιμους πόρους.

Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα λάβουν την επιδότηση στην ψηφιακή κάρτα τους και θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή καταλυμάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και αφετέρου η ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.