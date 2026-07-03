Καύσωνας: Πάνω από 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Πίνακας περιεχομένων

Καύσωνας χωρίς προηγούμενο έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο, προκαλώντας τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θανάτους σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Στην Ολλανδία, οι αρχές ανέφεραν περίπου 480 επιπλέον θανάτους εξαιτίας του καύσωνα, κυρίως μεταξύ ανθρώπων ηλικίας άνω των 80 ετών.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες σημειώνουν ότι οι συνέπειες της παρατεταμένης ζέστης ενδέχεται να αποτυπωθούν ακόμη πιο έντονα στα αναλυτικά στοιχεία των επόμενων εβδομάδων.

Ο καύσωνας, που διήρκεσε από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, χαρακτηρίζεται από επιστήμονες ως ο χειρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, ζημιές σε υποδομές και μεγάλη πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τις ακραίες θερμοκρασίες στην κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο εντείνεται και καθίσταται ολοένα πιο συχνό.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας πως ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανέφερε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% σε εθνικό επίπεδο και κατά 62% στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του φαινομένου.

«Πρωτόγνωρα» στοιχεία θνησιμότητας στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι κατέγραψε 1.200 επιπλέον θανάτους μεταξύ 18 και 29 Ιουνίου, εκ των οποίων οι 530 αφορούσαν άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών. Τα θύματα κάτω των 65 ετών ανήλθαν σε 180.

«Τέτοια επιπλέον θνησιμότητα στη διάρκεια καύσωνα είναι πρωτόγνωρη στη χώρα μας», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, «με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, το Βέλγιο κατέγραψε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 39% (+1.222 επιπλέον θάνατοι) μεταξύ 18 και 29 Ιουνίου».

Η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι «ο καύσωνας ήταν πρωτόγνωρος, με επτά τροπικές ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C, ενώ οι νύχτες ήταν ασυνήθιστα ζεστές». Η κορύφωση σημειώθηκε στις 27 Ιουνίου, με «συνολικά 572 θανάτους» σε μία ημέρα.

Την παραμονή, σχεδόν ολόκληρη η χώρα είχε τεθεί σε πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να ακυρώσουν εκδηλώσεις, όπως η ετήσια αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλώ. Παρότι δεν καταρρίφθηκαν επίσημα ρεκόρ θερμοκρασίας, οι τιμές έφτασαν τους 35°C στις Βρυξέλλες και έως 40°C σε ορισμένες περιοχές.