Οι «Οργανούληδες» προσκαλούν τα παιδιά σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με σώμα τους και τους δείχνουν «γιατί το μέσα μας μετράει»

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Για πέμπτη συνεχή χρονιά, οι «Οργανούληδες» επιστρέφουν στα δημοτικά σχολεία. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2026–2027 έχουν ξεκινήσει.

Αν οι «Οργανούληδες» έμπαιναν στην τάξη μας ως οι πιο απρόσμενοι φιλοξενούμενοι, τι θα μας έλεγαν για το σώμα μας; Πώς θα μας έδειχναν ότι «το μέσα μας μετράει»; Οι εννέα ξεχωριστοί χαρακτήρες των «Οργανούληδων» δίνουν φωνή και προσωπικότητα σε διαφορετικά όργανα του σώματος, όπως η καρδιά, οι νεφροί, το πάγκρεας και άλλα όργανα. Μέσα από τις ζωντανές ιστορίες τους, βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί το σώμα τους και ποιες καθημερινές συνήθειες συμβάλλουν στην καλή τους υγεία. Παράλληλα, απαντούν με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο σε σύνθετα ερωτήματα. Τι σημαίνει δωρεά οργάνων και πότε μπορεί να χρειαστεί μια μεταμόσχευση; Έτσι, αναδεικνύουν τη δωρεά ως μια βαθιά πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Οι «Οργανούληδες» είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού, με σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, ειδικά προσαρμοσμένη στις ηλικίες 7–11 ετών. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περισσότεροι από 40.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Φέτος, επιστρέφει ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με έναν νέο Οδηγό Υγείας, ο οποίος προτείνει οκτώ απλές συνήθειες που μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην καθημερινότητα των παιδιών. Ο Οδηγός προτρέπει τα παιδιά, μεταξύ άλλων, να ξεκινούν την ημέρα τους με ένα ποτήρι νερό, να παίζουν στο φυσικό φως, να φροντίζουν τα δόντια τους, να τρέφονται ισορροπημένα, να κινούνται και να κοιμούνται επαρκώς. Έτσι, η γνώση γίνεται πράξη μέσα από μικρές επιλογές που στηρίζουν την υγεία και την ευεξία τους.

Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά υλικά του προγράμματος για παιχνίδι τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Μια συνεργασία που φέρνει τη γνώση πιο κοντά στα παιδιά

Η σταθερή δέσμευση του Ιδρύματος Ωνάση στην προαγωγή της υγείας και στην καλλιέργεια μιας υπεύθυνης και ενημερωμένης αντίληψης για τη δωρεά οργάνων εκφράζεται μέσα από μία σειρά δράσεων που υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία για τις ανάγκες των παιδιών, η κοινή αυτή προσπάθεια έφερε στην Ελλάδα τους «Οργανούληδες». Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε στην Αγγλία, προσαρμόστηκε στις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ελλήνων μαθητών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι «Οργανούληδες» εξελίσσονται διαρκώς, φέρνοντας την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για την υγεία και τη δωρεά οργάνων πιο κοντά στα παιδιά, με τρόπο απλό και ζωντανό. Το πρόγραμμα, με το προσεγμένο εκπαιδευτικό του περιεχόμενο, εντάσσεται στις Δράσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Αγωγής της Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Προσκαλέστε τους «Οργανούληδες» στην τάξη σας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.

Για τη σχολική χρονιά 2026–2027 έχουν προγραμματιστεί συνολικά οκτώ διαδικτυακές συναντήσεις: τρεις το 2026 και πέντε το 2027. Κάθε συνάντηση διαρκεί 50 λεπτά και πραγματοποιείται μέσω Zoom. Η συμμετοχή είναι αποκλειστικά διαδικτυακή, χωρίς καταγραφή εικόνας ή ήχου των συμμετεχόντων.

Δηλώστε συμμετοχή

Οι διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέσω της φόρμας συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεων είναι διαθέσιμο στη σελίδα των «Οργανούληδων»: www.onassis.org/el/health