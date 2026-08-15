Σχολεία 2026-2027: Τι θα ισχύσει φέτος με τις σχολικές αργίες

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Ποιές είναι οι αργίες που παραδοσιακά μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές μία επιπλέον ημέρα μακριά από τις σχολικές αίθουσες και δεν θα επηρεάσουν φέτος το πρόγραμμα των μαθημάτων.

Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος συμπίπτουν με περιόδους κατά τις οποίες τα σχολεία θα είναι ήδη κλειστά.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά τον Σεπτέμβριο και μαζί της επιστρέφει το καθιερωμένο ημερολόγιο με τις εθνικές επετείους, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται το ημερολόγιο του 2027 σημαίνει ότι δύο ημερομηνίες δεν θα προσφέρουν στους μαθητές πρόσθετη ξεκούραση.

Η Πρωτομαγιά μέσα στις διακοπές του Πάσχα

Η πρώτη περίπτωση αφορά την Πρωτομαγιά, η οποία συμπίπτει με την περίοδο των πασχαλινών διακοπών.

Οι διακοπές του Πάσχα για το σχολικό έτος 2026-2027 αναμένεται να αρχίσουν τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 και να ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 Μαΐου, με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

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Έτσι, η Πρωτομαγιά δεν δημιουργεί πρόσθετη ημέρα χωρίς μάθημα, αφού τα σχολεία θα βρίσκονται ήδη σε περίοδο διακοπών.

Ακόμη και η μεταφορά της αργίας στην επόμενη εργάσιμη ημέρα για τους εργαζομένους δεν συνεπάγεται αντίστοιχη πρόσθετη σχολική αργία, καθώς οι μαθητές θα εξακολουθούν να βρίσκονται στις πασχαλινές τους διακοπές.

Με κλειστά σχολεία και του Αγίου Πνεύματος

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία το 2027 πέφτει στις 21 Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί αργία για πολλές κατηγορίες εργαζομένων και μπορεί να δημιουργήσει τριήμερο. Για τους μαθητές, όμως, δεν αλλάζει τίποτα στο σχολικό ημερολόγιο.

Μέχρι τότε η σχολική χρονιά θα έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα σχολεία θα έχουν κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Επομένως, ούτε η συγκεκριμένη αργία θα προσφέρει μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης από τα μαθήματα.

Δύο αργίες χωρίς «κέρδος» για τους μαθητές

Το ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς 2026-2027 διαμορφώνεται, συνεπώς, με δύο αργίες που δεν θα μεταφραστούν σε πρόσθετες ημέρες αποχής από τα μαθήματα.

Η Πρωτομαγιά θα βρει τους μαθητές σε πασχαλινές διακοπές, ενώ η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έρθει μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.