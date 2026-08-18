Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Οι νέες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με μονοετή και τετραετή θητεία
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Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, με μονοετή και τετραετή θητεία.
Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με τετραετή θητεία, καθώς και την τοποθέτηση με μονοετή θητεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2026-2027.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τις σχετικές αποφάσεις για τις τοποθετήσεις και τη διάρκεια της θητείας τους.
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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ