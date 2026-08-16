Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Πρόγνωση Κολυδά
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Οι μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον καιρό, δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο τον φετινό Σεπτέμβριο, με τον Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο για έναν θερμότερο και πιθανόν υγρότερο από τα κανονικά επίπεδα μήνα.
Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του αναφέρει πως ο Σεπτέμβριος θα έχει σαφές θερμό σήμα σε όλη την χώρα με μέση απόκλιση περίπου +0,78°C, ισχυρότερη κυρίως σε Κρήτη και Αιγαίο.
Παράλληλα, όπως σημειώνει, ο υετός εμφανίζει γενικευμένα θετικές αποκλίσεις, με μέση τιμή περίπου +76%, αλλά με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Συνεπώς, καταλήγει ο μετεωρολόγος, η πρώτη εικόνα δείχνει έναν Σεπτέμβριο πιθανότατα θερμότερο και υγρότερο.
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