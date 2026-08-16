Νέες τηλεφωνικές απάτες με χρήση AI για μίμηση φωνής – Συστάσεις της ΕΛΑΣ προς τους πολίτες

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Νέα μεθοδολογία φαίνεται να έχουν υιοθετήσει οι επιτήδειοι για τις απάτες τους, καθώς στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή επιστρατεύουν και την τεχνητή νοημοσύνη.

Με νέα ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. εφιστά την προσοχή των πολιτών προειδοποιώντας για τηλεφωνικές απάτες και με πιθανή χρήση AI για μίμηση φωνής οικείων προσώπων. Όπως επισημαίνεται, οι πολίτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απουσία τους από την οικία και να μην ανοίγουν την είσοδο του σπιτιού τους.

Μάλιστα, ο κόσμος καλείται να ενημερώσει ηλικιωμένα συγγενικά πρόσωπα και ανήλικα μέλη της οικογένειας, «ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμα και μία απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει προκύψει έπειτα από τεχνική επεξεργασία ή τεχνητή αναπαραγωγή».

Απάτες: Η μεθοδολογία μέσω AI

Το τελευταίο κόλπο των επιτήδειων που επιχειρούν να αποσπάσουν περιουσίες, τιμαλφή ή τους κόπους μίας ζωής είναι να προβαίνουν σε χρήση συστημάτων ή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση ή αναπαράσταση της φωνής οικείου προσώπου και εκδηλώνεται ως εξής:

• αρχικά, πολίτης δέχεται παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, για παράδειγμα από άτομο που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι καταγράφεται δείγμα της φωνής του,

• ακολούθως, οι δράστες τηλεφωνούν σε οικείο του πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στην κατοικία, και προσποιούνται υπαλλήλους ή τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ,

• επικαλούνται δήθεν βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ζητούν να επιτραπεί η είσοδος στην οικία σε πρόσωπα που παρουσιάζονται ως τεχνικοί και

• κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούγεται στο υπόβαθρο φωνή που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του συγγενικού προσώπου, να παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες των καλούντων.

Παρότι ο αριθμός των μέχρι στιγμής καταγεγραμμένων περιστατικών είναι περιορισμένος, η ενημέρωση των πολιτών κρίνεται αναγκαία, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση της συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να αποτρέψει την εξαπάτηση, ιδίως ανήλικων παιδιών και ηλικιωμένων συγγενών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Για την προστασία τους, οι πολίτες καλούνται:

να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία,

να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή για ενδεχόμενη απουσία τους από την οικία,

να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται,

να τερματίζουν την κλήση και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενικό τους πρόσωπο, καλώντας σε τηλεφωνικό αριθμό που ήδη γνωρίζουν,

να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που καλεί (π.χ. μέσω ερώτησης ή πληροφορίας που γνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας ή μέσω κάποιας προκαθορισμένης λέξης ή φράσης ασφαλείας),

να μην ανοίγουν την είσοδο και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στην οικία αποκλειστικά βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμα και αν κατά τη συνομιλία ακούγεται η φωνή συγγενικού προσώπου,

να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή τιμαλφή σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά,

να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον Οργανισμό ή τον Φορέα, αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας του και

να ενημερώνουν άμεσα τα οικεία τους πρόσωπα εάν έχουν προηγουμένως δεχθεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν απαιτεί την αποκάλυψη του σημείου φύλαξης ή την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή εμφάνισης αγνώστων στην οικία, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαπάτηση, οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν την επικοινωνία και να ενημερώνουν αμέσως την Ελληνική Αστυνομία, καλώντας στο 100 ή στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, και να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατό, τον αριθμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.