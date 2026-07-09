Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Οι λόγοι

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι η εθνική νομοθεσία δεν διασφαλίζει πλήρως την ίση μεταχείριση των εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοίνωσε ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), κρίνοντας ότι η χώρα δεν έχει προσαρμόσει πλήρως την εθνική νομοθεσία της στην ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ισχύον ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα δημόσια σχολεία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε σύγκριση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Η διαπίστωση αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως η άδεια μητρότητας και η αναρρωτική άδεια.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκτός εάν αυτές δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους.

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Όπως αναφέρεται, η ελληνική νομοθεσία δεν έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις προβλέψεις της οδηγίας, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται διαφοροποιήσεις στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους μόνιμους συναδέλφους τους.

Η πορεία της διαδικασίας

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή προς τις ελληνικές αρχές.

Στην απάντησή της, η Ελλάδα παρείχε διευκρινίσεις προκειμένου να αιτιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση των εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εξηγήσεις αυτές δεν κρίθηκαν επαρκείς.

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Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2025, η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας τη χώρα να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο. Επειδή, όπως επισημαίνεται, οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν αντιμετώπισαν τις ανησυχίες της Επιτροπής, αποφασίστηκε η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ θεσπίζει κοινό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασία ορισμένου χρόνου, με στόχο τόσο την αποτροπή της κατάχρησης των διαδοχικών συμβάσεων όσο και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά από τους εργαζομένους αορίστου χρόνου, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αιτιολόγηση. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενσωματώνουν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εθνικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή των καθιερωμένων πρακτικών στους χώρους εργασίας.