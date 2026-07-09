Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους αναπληρωτές

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Δήλωση του Στέφανου Παραστατίδη για την παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ασκεί ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Στη δήλωσή του, ο κ. Παραστατίδης υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρή θεσμική έκθεση της χώρας και αποδίδει στην κυβέρνηση βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε έγκαιρες προειδοποιήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρει, το κόμμα είχε αναδείξει ήδη από το 2025, μέσω ερώτησης στη Βουλή, το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εγκύων και νέων μητέρων, χωρίς –κατά τον ίδιο– να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Οι λόγοι

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση νομοθετική εξίσωση των εργασιακών και γονεϊκών δικαιωμάτων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση των υφιστάμενων διακρίσεων πλήττει χιλιάδες εκπαιδευτικούς που καλύπτουν πάγιες ανάγκες του δημόσιου σχολείου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Στέφανου Παραστατίδη:

Το Υπουργείο Παιδείας εξέθεσε τη χώρα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος των αναπληρωτών

Η παραπομπή της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συστηματική και παράνομη άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελεί θεσμικό διασυρμό για τη χώρα.

Οι πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης ΝΔ είναι βαρύτατες.

Πρόκειται για ένα όνειδος που δεν προέκυψε ξαφνικά. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είχε προειδοποιήσει εγκαίρως την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Με κοινοβουλευτική ερώτηση που συνυπέγραψε το σύνολο της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, αναδείξαμε με σαφήνεια ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δημιουργεί εκπαιδευτικούς και μητέρες δύο ταχυτήτων.

Αντί απαντήσεως, λάβαμε ηχηρή σιωπή.

Η Κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις, και να συνεχίσει να αντιμετωπίζει χιλιάδες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας.

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθια τα δημόσια σχολεία, που κάθε χρόνο εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και μετακινούνται σε κάθε γωνιά της χώρας για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, στερούνται βασικών εργασιακών και γονεϊκών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι μόνιμοι συνάδελφοί τους.

Η κυβέρνηση που διακηρύσσει ότι στηρίζει την οικογένεια και αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα, είναι η ίδια κυβέρνηση που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει κατά της Ελλάδας επειδή δεν εξασφάλισε ούτε την αυτονόητη ισότητα απέναντι στις εγκύους και τις νέες μητέρες εκπαιδευτικούς.

Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει ότι η χώρα βρίσκεται εκτεθειμένη, επειδή αρνείται να εφαρμόσει ακόμη και τις στοιχειώδεις ευρωπαϊκές εγγυήσεις προστασίας της εργασίας και της μητρότητας.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές διακηρύξεις και προσεκτικά σκηνοθετημένες εξαγγελίες περί στήριξης της οικογένειας. Η πραγματικότητα την διαψεύδει και πλέον την διαψεύδει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαιτούμε την άμεση νομοθετική αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα εργασιακά και γονεϊκά δικαιώματα, την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με το ενωσιακό δίκαιο και την οριστική κατάργηση κάθε διάκρισης εις βάρος των ανθρώπων που επί χρόνια καλύπτουν τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Αρκετά πια με την αδράνεια, τις ιδεοληψίες και την αδιαφορία.

Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο διασυρμό.