Καθηγητές για παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ: Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί και τέλος στην εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών

Πίνακας περιεχομένων

Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο.

Με ανακοίνωσή της, η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) κάνει λόγο για εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις πάγιες καταγγελίες του κλάδου σχετικά με τις εργασιακές διακρίσεις εις βάρος των αναπληρωτών και αποδίδει ευθύνες στην κυβερνητική πολιτική.

Η ΠΕΚ υποστηρίζει ότι η παραπομπή συνιστά διεθνή επιβεβαίωση της παραβίασης ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν την ίση μεταχείριση, την προστασία της μητρότητας και τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ζητά την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης και την προώθηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη των πάγιων αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους αναπληρωτές

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΚ:

Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη, που εκθέτει τη χώρα και επιβεβαιώνει όσα το εκπαιδευτικό κίνημα καταγγέλλει εδώ και χρόνια. Η παραπομπή της χώρας δεν αποτελεί μια τυπική νομική διαδικασία. Είναι η διεθνής επιβεβαίωση ότι οι κυβερνητικές επιλογές παραβιάζουν βασικά εργασιακά δικαιώματα και εκθέτουν τη χώρα για την άρνησή της να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες που προστατεύουν την εργασία, τη μητρότητα και την ίση μεταχείριση.

Ιδιαίτερα προκλητική είναι η διαχρονική άρνηση της πολιτείας να διασφαλίσει ίσα εργασιακά και γονεϊκά δικαιώματα στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς. Οι αναπληρώτριες μητέρες και οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις που παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Οι λόγοι

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

την πλήρη εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και γονεϊκών δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με εκείνα των μονίμων,

την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των αναπληρωτών,

τη λήψη ουσιαστικών μέτρων που θα βάλουν τέλος στην εργασιακή ομηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών και θα οδηγήσουν σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των πάγιων και διαρκών αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να στηρίζεται σε εκπαιδευτικούς χωρίς ίσα δικαιώματα. Η ισότητα στην εργασία, η προστασία της μητρότητας και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας όλων των εκπαιδευτικών δεν αποτελούν προνόμια· αποτελούν αδιαπραγμάτευτες υποχρεώσεις μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτείας.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεση λύση. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.