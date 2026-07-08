e-ΕΦΚΑ: Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης – Τι δείχνουν τα στοιχεία

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Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη κατατεθεί στον e-ΕΦΚΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέο ιστορικό υψηλό έως το τέλος του έτους.

Οι συντάξεις βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης προς τον e-ΕΦΚΑ κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 έχουν ήδη ξεπεράσει τις 100.000, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερες από 220.000 αιτήσεις έως το τέλος της χρονιάς, γεγονός που θα αποτελούσε νέο ιστορικό υψηλό για το ασφαλιστικό σύστημα.

Η αυξημένη κινητικότητα αποτυπώνεται και στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, τα οποία δείχνουν σημαντική άνοδο των νέων αιτήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αιτήσεις καταγράφουν νέο υψηλό

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΑΤΛΑΣ, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 υποβλήθηκαν 92.698 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για πρώτο πεντάμηνο από το 2019 και μετά.

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Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μόνο τον Ιούνιο οι νέες αιτήσεις ξεπέρασαν τις 15.000, ανεβάζοντας το σύνολο του πρώτου εξαμήνου σε περισσότερες από 100.000.

Η εικόνα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο των προηγούμενων ετών είχαν κατατεθεί 68.660 αιτήσεις το 2019, 63.111 το 2020, 83.856 το 2021, 92.280 το 2022, 79.666 το 2023 και 84.219 το 2025.

Για το 2026, οι αιτήσεις έφτασαν τις 92.698, επιβεβαιώνοντας την έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για συνταξιοδότηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Αυξήθηκαν και οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Παράλληλα με την άνοδο των αιτήσεων, αυξημένος εμφανίζεται και ο αριθμός των εκκρεμών κύριων συντάξεων.

Τον Μάιο του 2026 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανήλθαν στις 14.143, έναντι περίπου 13.800 που καταγράφονταν τους προηγούμενους μήνες του έτους. Η αύξηση αποδίδεται στην έντονη εισροή νέων αιτήσεων, στην προσπάθεια πολλών παλαιών ασφαλισμένων να αξιοποιήσουν τις μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπουν συνταξιοδότηση πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους και στην ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας από το 2030.

Τι ισχύει για τα όρια ηλικίας

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη το προσδόκιμο ζωής των πολιτών ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ενδεχόμενες αλλαγές αναμένονται μετά το 2027, με ορίζοντα εφαρμογής το 2030. Η προοπτική αυτή προκαλεί προβληματισμό σε πολλούς ασφαλισμένους, καθώς ενδεχόμενη αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας των 67 ετών ή του ορίου των 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη την έξοδο στη σύνταξη, επηρεάζοντας κυρίως τους ασφαλισμένους μετά το 1993 που θα θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 2030.