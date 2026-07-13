Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους αυτή την εβδομάδα
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Περισσότερα από 53,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν αυτή την εβδομάδα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε συνολικά 51.818 δικαιούχους.
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 53,2 εκατ. ευρώ σε 51.818 δικαιούχους αυτή την εβδομάδα
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ προχωρούν από σήμερα, Δευτέρα, έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε προγραμματισμένες καταβολές συνολικού ύψους 53.256.332,01 ευρώ, οι οποίες αφορούν 51.818 δικαιούχους.
Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και παροχές του πρώην ΟΑΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ
Από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.
Παράλληλα, στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν ακόμη 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους, που αφορούν παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.
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Οι καταβολές της ΔΥΠΑ
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιήσει πληρωμές συνολικού ύψους 39 εκατ. ευρώ μέσα στην ίδια εβδομάδα.
Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
Επιπλέον, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
Τέλος, ακόμη 18.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 17.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.
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