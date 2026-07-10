Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Οι ρυθμίσεις που προβλέπει η νέα απόφαση

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Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τροποποιητική υπουργική απόφαση που αναμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που εμφανίστηκαν μετά την εφαρμογή του νέου μοντέλου συμψηφισμού από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Παράλληλα με τις αλλαγές στο καθεστώς της αυτοκατανάλωσης, η απόφαση εισάγει και ειδική ρύθμιση για τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού» (plug-and-play), διαμορφώνοντας το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι αλλαγές που προβλέπονται για το net billing

Με τη νέα υπουργική απόφαση επιδιώκεται η επανεκκίνηση των επενδύσεων στην αυτοκατανάλωση μέσω της διόρθωσης προβλημάτων που προέκυψαν από το ισχύον σύστημα συμψηφισμού.

Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται ο τρόπος λειτουργίας του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, καθορίζονται οι κανόνες κοινής χρήσης και διαμοιρασμού της παραγόμενης ενέργειας, ενώ αποσαφηνίζεται και η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών μεταξύ αυτοκαταναλωτών, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.).

Αποζημίωση για την πλεονάζουσα ενέργεια

Η απόφαση προβλέπει ακόμη τη θέσπιση σταθερού μηχανισμού αποζημίωσης για την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από οικιακούς αυτοκαταναλωτές.

Το αντίστοιχο ποσό θα αποδίδεται ως πίστωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται και για φορείς όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Ρυθμίσεις για μπαταρίες και φωτοβολταϊκά μπαλκονιού

Στο νέο πλαίσιο αποσαφηνίζεται επίσης ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εισάγονται ειδικές προβλέψεις για την εγκατάσταση μπαταριών που λειτουργούν χωρίς να συνοδεύονται από φωτοβολταϊκό σύστημα.

Παράλληλα θεσπίζεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, τα οποία αφορούν μικρά συστήματα ισχύος έως 800 Watt που εγκαθίστανται σε μπαλκόνια ή ταράτσες και καλύπτουν μέρος των οικιακών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η καταχώριση των συστημάτων

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτού του τύπου θα πρέπει να καταχωρείται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού και στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.