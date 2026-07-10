ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για την επικαιροποίηση στοιχείων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

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Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59, η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία αφορά όλους τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς του Μητρώου, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν στην επικαιροποίηση εντός της προθεσμίας θα διατηρήσουν αυτοδικαίως τα στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα στο Μητρώο.

Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 23:59, έχουν τη δυνατότητα οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων Μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι η μη υποβολή αίτησης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν οδηγεί σε διαγραφή από το Μητρώο, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου, χωρίς να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επικαιροποίηση.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο δομών που περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ αποτελεί η εφαρμογή του δυικού συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, παρέχοντας παράλληλα πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευόμενους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΔΥΠΑ, περίπου το 77% των αποφοίτων των σχολών της βρίσκει εργασία μέσα σε έναν χρόνο από την αποφοίτησή του, γεγονός που αποτυπώνει τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.