Αναστέλλεται η λειτουργία σχολείων για το έτος 2026 2027 – Δείτε εδώ ποιά θα κλείσουν

Με τα ίδια δεδομένα που ίσχυσαν την περασμένη χειμερινή περίοδο αναμένεται, εκτός απροόπτου, να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης για το 2026-2027, καθώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να σχεδιάζονται αλλαγές ούτε στα κριτήρια ούτε στα ποσά της ενίσχυσης.