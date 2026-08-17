Αναστέλλεται η λειτουργία σχολείων για το έτος 2026 2027 – Δείτε εδώ ποιά θα κλείσουν
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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας δεκάδων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων σε Πελοπόννησο και Κυκλάδες για το σχολικό έτος 2026-2027.
Στις Κυκλάδες η αναστολή αποδίδεται στην έλλειψη μαθητικού δυναμικού, ενώ στην Πελοπόννησο αφορά περιπτώσεις μηδενικών εγγραφών, έλλειψης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή έλλειψης διδακτηρίου.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στις Κυκλάδες αναστέλλεται η λειτουργία τεσσάρων Νηπιαγωγείων και δύο Δημοτικών Σχολείων. Πρόκειται για τα Νηπιαγωγεία Απόλλωνα Νάξου, Σαγκρίου Νάξου, Αγίου Νικολάου Κέας και Δονούσας, καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Απόλλωνα Νάξου και Αγίου Νικολάου Κέας.
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Και στις έξι περιπτώσεις ως αιτιολογία αναφέρεται η έλλειψη μαθητικού δυναμικού.
Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τίθενται σε προσωρινή αναστολή 26 σχολικές μονάδες – 19 Νηπιαγωγεία και 7 Δημοτικά Σχολεία σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τόσο σχολεία που μπαίνουν για πρώτη φορά σε αναστολή το 2026-2027 όσο και μονάδες των οποίων η αναστολή είχε ξεκινήσει σε προηγούμενα σχολικά έτη.
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