Τι αλλάζει στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους και την αναγνώριση τίτλων σπουδών περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που εντάχθηκαν σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί το αντικείμενο σειράς διατάξεων που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διοικητική λειτουργία των πανεπιστημίων, τα παραρτήματα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους και την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, στόχος των διατάξεων είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη διοικητική συνέχεια και την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Παράταση θητειών στελεχών της εκπαίδευσης

Μία από τις βασικές ρυθμίσεις αφορά την παράταση της θητείας συγκεκριμένων στελεχών της εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.

Νέο εργαλείο για όσους θέλουν να συνεχίσουν από τις ΣΑΕΚ στα ΑΕΙ

Η παράταση θα ισχύσει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας των νέων στελεχών, με ανώτατο χρονικό όριο την 31η Ιουλίου 2027. Όπως επισημαίνεται, η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας και στην αποφυγή κενών κατά τη μεταβατική περίοδο.

Παράταση για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη δυνατότητα σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων και για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η συγκεκριμένη ρύθμιση επιτρέπει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να καλύπτουν εγκαίρως τις διδακτικές τους ανάγκες, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Πανελλήνιες 2026: Βγήκε απόφαση με νέα κατανομή εισακτέων ανά Τμήμα ΑΕΙ

Νέο τέλος πιστοποίησης για τα Ν.Π.Π.Ε.

Με τις ίδιες διατάξεις θεσμοθετείται ειδικό τέλος πιστοποίησης για τα παραρτήματα των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), το οποίο θα καταβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το τέλος αφορά τόσο την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας όσο και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

15.000 ευρώ για την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

12.000 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πιστοποιείται με δια ζώσης διαδικασία.

6.000 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πιστοποιείται εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ύστερα από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η ρύθμιση ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των παραρτημάτων Ν.Π.Π.Ε., διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της διαδικασίας πιστοποίησης και προβλέπει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων αξιολόγησης για όλους τους παρόχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Αναγνώριση τίτλων σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ακόμη ρύθμιση που αφορά τους κατόχους τίτλων σπουδών ιδρυμάτων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι φοίτησαν σε αδειοδοτημένους εκπαιδευτικούς φορείς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Η διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έκδοση πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.