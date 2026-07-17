Μηχανογραφικό 2026: Οι υποψήφιοι μπορούν σήμερα να διαγράψουν σχολές – Τι πρέπει να γνωρίζουν

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Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ευκαιρία για αλλαγές στο Μηχανογραφικό – Τι μπορούν να κάνουν σήμερα οι υποψήφιοι

Μία τελευταία δυνατότητα παρέχει σήμερα το Υπουργείο Παιδείας στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, ανοίγοντας εκ νέου για λίγες ώρες την ηλεκτρονική πλατφόρμα των Μηχανογραφικών Δελτίων.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά όσους έχουν ήδη οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό τους και επιθυμούν να αφαιρέσουν σχολές ή τμήματα από τις προτιμήσεις τους, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προχωρήσουν σε άλλες αλλαγές.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται λίγο πριν από την έναρξη της επεξεργασίας των στοιχείων από το υπουργείο, με τις βάσεις εισαγωγής να αναμένονται, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, στις 23 ή 24 Ιουλίου.

Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σήμερα από τις 08:30 έως τις 14:00.

Τέλος χρόνου για το Μηχανογραφικό 2026: Μέχρι τι ώρα μπορεί να γίνει η οριστικοποίησή του

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς και να προχωρήσουν σε περιορισμένες παρεμβάσεις στο ήδη υποβληθέν Μηχανογραφικό Δελτίο.

Μετά τις 14:00, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί οριστικά και δεν θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω τροποποιήσεων.

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι η σημερινή διαδικασία αφορά αποκλειστικά τη διαγραφή επιλογών.

Συγκεκριμένα:

επιτρέπεται η αφαίρεση σχολών ή τμημάτων από το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό,

δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων σχολών,

δεν μπορεί να αλλάξει η σειρά προτίμησης,

δεν επιτρέπεται καμία άλλη τροποποίηση του δελτίου.

Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν δεύτερες σκέψεις για ορισμένες σχολές και επιθυμούν να αποφύγουν το ενδεχόμενο εισαγωγής σε τμήμα που δεν αποτελεί πλέον επιλογή τους.

Προσοχή στις διαγραφές

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξετάσουν ιδιαίτερα προσεκτικά τις επιλογές τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαγραφή.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η αφαίρεση σχολών είναι οριστική και δεν προβλέπεται δυνατότητα επαναφοράς τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο, ώστε να διαθέτουν αντίγραφο των οριστικών προτιμήσεών τους.

Τι ισχύει για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Σε αντίθεση με το Μηχανογραφικό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο δεν προβλέπει καμία περίοδο διορθώσεων ή διαγραφών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλλαγές μετά την οριστικοποίηση των επιλογών τους.

Πότε αναμένονται οι βάσεις εισαγωγής

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Μηχανογραφικών, το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων, προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες εισαγωγής.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου 2026.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα σημάνει και την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων για χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα.