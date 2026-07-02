Νέο εργαλείο για όσους θέλουν να συνεχίσουν από τις ΣΑΕΚ στα ΑΕΙ

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Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις κατατάξεις αποφοίτων Επιπέδου 5 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι κατατάξεις αποφοίτων Επιπέδου 5 στα ΑΕΙ αποκτούν πλέον ένα νέο ψηφιακό εργαλείο ενημέρωσης, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας ειδικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η νέα εφαρμογή δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και έχει στόχο να διευκολύνει τους κατόχους πιστοποιημένου διπλώματος Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να ενημερώνονται εύκολα και αξιόπιστα για τις δυνατότητες κατάταξης στα πανεπιστήμια της χώρας.

Τι προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις κατάταξης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις επιλογές που έχουν για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το νέο εργαλείο σχεδιάστηκε ώστε η ενημέρωση να γίνεται με εύχρηστο, διαφανή και αξιόπιστο τρόπο, διευκολύνοντας τους αποφοίτους να αναζητούν τις διαθέσιμες δυνατότητες κατάταξης χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.

Πού μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη τόσο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης όσο και απευθείας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται συγκεντρωτικά για τις θέσεις κατάταξης που προσφέρουν τα ελληνικά ΑΕΙ, αποκτώντας μια συνολική εικόνα των επιλογών που τους παρέχονται για την ακαδημαϊκή τους συνέχεια.

Στόχος η ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία

Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας για την καλύτερη ενημέρωση των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με τις εκπαιδευτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το νέο εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχοντας άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις κατατάξεις αποφοίτων Επιπέδου 5 στα ΑΕΙ.