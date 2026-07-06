Ξεκινά η διαδικασία για το Μηχανογραφικό 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει την εγκύκλιο για το Μηχανογραφικό 2026, με τους υποψηφίους να προετοιμάζονται για την υποβολή των επιλογών τους σε ΑΕΙ και ΣΑΕΚ.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 εισέρχονται στο επόμενο καθοριστικό στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, καθώς αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για το Μηχανογραφικό Δελτίο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό. Με την έναρξη της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους για τα ΑΕΙ και τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η εγκύκλιος αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα και θα περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, τις διαθέσιμες επιλογές των υποψηφίων και την προθεσμία υποβολής, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από την Τρίτη 7 Ιουλίου. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα αποτελέσματα εισαγωγής να ανακοινωθούν έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Οι επιλογές πριν από την οριστική υποβολή

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τους υποψηφίους, καθώς δεν αρκεί μόνο η επίδοση στις εξετάσεις. Η επιλογή των σχολών επηρεάζεται και από παράγοντες όπως οι επαγγελματικές προοπτικές, η αξία του πτυχίου, η φήμη του ιδρύματος, η πόλη φοίτησης και το κόστος διαβίωσης.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν πολλές οικογένειες και στο οικονομικό κόστος των σπουδών. Σε αρκετές περιπτώσεις, υποψήφιοι αποφεύγουν να δηλώσουν σχολές που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς η επιβάρυνση από ενοίκια και έξοδα διαβίωσης είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Η ηλεκτρονική διαδικασία βήμα προς βήμα

Η υποβολή του Μηχανογραφικού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας και του οκταψήφιου κωδικού εξετάσεων. Όσοι έχουν χάσει ή δεν διαθέτουν τον προσωπικό τους κωδικό θα μπορούν να απευθυνθούν στο σχολείο τους για την έκδοση νέου.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει αρχικά την προσωρινή αποθήκευση των επιλογών, ώστε οι υποψήφιοι να τροποποιούν τη σειρά προτίμησης όσες φορές επιθυμούν. Με την οριστική υποβολή, το Μηχανογραφικό θα «κλειδώνει», ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.

Τι θα εμφανίζει η πλατφόρμα

Με την είσοδό τους στην εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία, στα συνολικά μόρια, στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), στις ΕΒΕ των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, στον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος και στις σχολές στις οποίες έχουν δικαίωμα εισαγωγής.

Το σύστημα θα εμφανίζει αποκλειστικά τα τμήματα για τα οποία πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία επιλογής.

Παράλληλο Μηχανογραφικό και Βεβαίωση Συμμετοχής

Την ίδια περίοδο θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ. Η διαδικασία θα είναι ανεξάρτητη από το Μηχανογραφικό των ΑΕΙ και θα προσφέρει μία επιπλέον επιλογή στους υποψηφίους.

Παράλληλα, με την έναρξη της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη και η Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, η οποία θα περιλαμβάνει τις βαθμολογίες των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών ή μουσικών μαθημάτων όπου απαιτείται, καθώς και των εξετάσεων ειδικοτήτων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παραλαμβάνουν από το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.