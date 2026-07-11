Μηχανογραφικό 2026: Πότε κλείνει η υποβολή

Πίνακας περιεχομένων

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να την παραλαμβάνουν από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν καταθέσει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 24:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις επιλογές τους.

Η βεβαίωση περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο της Γενικής Παιδείας όσο και των μαθημάτων Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και των Ειδικών ή Μουσικών Μαθημάτων.

Το Μηχανογραφικό 2026 εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την ηλεκτρονική υποβολή τόσο του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Πώς θα γίνει η υποβολή

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή θα προμηθευτούν τις επόμενες ημέρες από το σχολείο τους.

Μέσω της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για τα ΑΕΙ ή και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., ανάλογα με τις επιλογές τους.

Τι ισχύει για τους κωδικούς ασφαλείας

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, καθώς και στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο.

Πώς θα συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό 2026

Παράλληλα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την έκδοση του password, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στο σχολείο.

Χρήσιμες επισημάνσεις για τους υποψηφίους

Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους, μετά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το αρχείο στον υπολογιστή τους. Το οριστικοποιημένο δελτίο αποκτά αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν οποιαδήποτε στιγμή στις τελικές επιλογές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική και μετά τη λήξη της δεν θα υπάρχει δυνατότητα οριστικοποίησης ή τροποποίησης του Μηχανογραφικού ή του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Υποστήριξη από τα Λύκεια και ειδικές περιπτώσεις

Οι υποψήφιοι που χρειάζονται πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή ακόμη και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου, όταν οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν επιπλέον για την εξυπηρέτησή τους.

Όσοι παραπεμφθούν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών, όταν θα αποκτήσουν και τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Ξεκινά η διαδικασία για το Μηχανογραφικό 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε