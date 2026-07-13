Μηχανογραφικό 2026: Ξεκινά η υποβολή και για τους Έλληνες του εξωτερικού – Οδηγίες

Πίνακας περιεχομένων

Οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 μέχρι και Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ την Τρίτη 14-7-2026 και ώρα 13.00

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams–expatriate.it.minedu.gov.gr

θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2026», οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Οι υποψήφιοι αφού συμπληρώσουν προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσουν σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξουν και να τα υπογράψουν σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατούν οι ίδιοι.

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στην Σύνοψη, και τα υπογράφουν. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι και των πέντε (5) κατηγοριών πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή και αποστέλλουν :

ένα (1) αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής

ένα (1) αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και

την Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται στην «ΣΥΝΟΨΗ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»

Β. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ τα ανωτέρω (3) έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Επομένως :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ,

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 1 και 2, κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου, αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα ακόλουθα:

(1) ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε­τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.

(2) ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.

(3) ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.

(4)Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και δεν απαιτείται η αναγωγή βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα.

(5) ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 αρμοδίως υπογε­γραμμένη και εκτυπωμένη επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα­φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.

(6) ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού).

(7) τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 4, κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου, αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα ακόλουθα:

(1) ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε­τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.

(2) ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.

(3) ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους.

(4) ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 αρμοδίως υπογε­γραμμένη και εκτυπωμένη επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα­φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.

(5) ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού).

(6) τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 3 και 5, κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου, αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα ακόλουθα:

(1) ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε­τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.

(2) ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.

(3) ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.

(4) ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Eυρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

(5) ένα (1) φωτοαντίγραφο) Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή), καθώς και βεβαίωσης αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

(6) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα.

(7) ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 εκτυπωμένη επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα­φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.

(8) ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού).

(9) τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

(10) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω­ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια.

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στον ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμμετέχουν στις εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Φ.251/41927/Α5/2022 (Β΄ 1785), Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (Β΄ 6864) και Φ.251/43567/Α5/2025 (Β΄ 2064) υπουργικές αποφάσεις. Συνεπώς, οι εν λόγω υποψήφιοι, πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου της, η οποία, είτε θα έχει εκδοθεί από ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων έως τις 3-8-2021, είτε από ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Φ.251/41927/Α5/2022 (Β΄ 1785) και αρ. Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (Β΄ 6864) υπουργικές αποφάσεις.

Υποψήφιοι κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εγγράφονται στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εξετάζονται στις εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις (ΚΑΤ. 1 με πλήρη φοίτηση σε 4 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο της αλλοδαπής και ΚΑΤ. 2 με πλήρη φοίτηση σε 3 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο της αλλοδαπής), εξετάζονται στις εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού κατά το έτος αποφοίτησης στα μαθήματα, για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, από την επιτροπή εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, οφείλουν να αποστείλουν προς την Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ΒΕΒΑΙΩΣΗ φοίτησης σε ξένο σχολείο της αλλοδαπής κατά το έτος που προηγείται αυτού της εγγραφής τους στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου της ημεδαπής, μετάφραση αυτής, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμούν να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις προφορικής εξέτασης στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού εφόσον έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο.

Η αποστολή των εγγράφων θα γίνει μ ό ν ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

ΤΜΗΜΑ B΄ γρ. 0090,

Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2026

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 22η Ιουλίου 2026.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης (21 Ιουλίου) δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής και μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που θα οριστούν. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να τα καταθέσουν στο τμήμα ή στη σχολή επιτυχίας τους κατά την περίοδο εγγραφής, προκειμένου να γίνει ο έλεγχός τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους, πριν την ταχυδρομική αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών προς την αρμόδια Επιτροπή, να συμβουλευθούν ενδελεχώς το κεφάλαιο ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ των εγκύκλιων οδηγιών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων εξωτερικού έτους 2026 και να ακολουθήσουν τα αναφερόμενα για τη διαδικασία μετάφρασης και επικύρωσης.

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε προγενέστερα έτη γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτών θα πιστοποιεί την προϋπόθεση υπαγωγής στην ειδική κατηγορία με βάση τα ισχύοντα νομοθετικά δεδομένα.

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ : https://old.minedu.gov.gr/ellines-exoterikou-m/anakoinvseis-ell-ex/65207-12-06-26-programma-eksetaseon-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-etous-2027

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το δελτίο εξεταζομένου την 1η ημέρα των εξετάσεων από τα εξεταστικά κέντρα της πόλης που θα δηλώσουν ότι θα εξεταστούν (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), τα οποία θα ανακοινωθούν σε επόμενο δελτίο τύπου.

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