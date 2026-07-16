Τέλος χρόνου για το Μηχανογραφικό 2026: Μέχρι τι ώρα μπορεί να γίνει η οριστικοποίησή του

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Μηχανογραφικό 2026: Λήγει η προθεσμία για την οριστικοποίηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση τόσο του Μηχανογραφικού όσο και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Χιλιάδες υποψήφιοι καλούνται να κλειδώσουν τις τελικές επιλογές τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), με το υπουργείο Παιδείας να υπενθυμίζει ότι μετά τις 23:59 δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή νέα υποβολή.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης πριν από την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν νωρίτερα φέτος, πιθανότατα μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

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Μέχρι πότε υποβάλλονται τα Μηχανογραφικά

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password) και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των επιλογών τους.

Το υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές τους προτιμήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση ή η υποβολή νέου Μηχανογραφικού Δελτίου, είτε για τα ΑΕΙ είτε για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Οι βασικές οδηγίες για τους υποψηφίους

Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Να δηλώσουν τις σχολές με βάση την πραγματική σειρά προτίμησής τους και όχι αποκλειστικά με γνώμονα τις περσινές βάσεις.

Να συμπληρώσουν συνεχόμενη αρίθμηση προτιμήσεων, χωρίς κενά ή επαναλήψεις.

Να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για κάθε σχολή ή τμήμα.

Να εξετάσουν και εναλλακτικές επιλογές, πέρα από τις σχολές πρώτης προτίμησης.

Να αποθηκεύσουν το τελικό Μηχανογραφικό μετά την οριστικοποίησή του.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους κατά τις ημέρες εφημερίας.

Τι ισχύει για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν εντάσσονται στην τρέχουσα διαδικασία.

Συγκεκριμένα, θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και θα υποβάλουν το δικό τους Μηχανογραφικό Δελτίο σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πότε αναμένονται οι Βάσεις 2026

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην επεξεργασία των επιλογών των υποψηφίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καταβάλλεται προσπάθεια οι Βάσεις Εισαγωγής να ανακοινωθούν νωρίτερα από πέρυσι, με το επικρατέστερο χρονικό διάστημα να τοποθετείται μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου.

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βάσεις θα κινηθούν:

Πτωτικά στο 1ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ανοδικά στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ωστόσο, η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των Μηχανογραφικών και την κατανομή των θέσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα.