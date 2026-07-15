Μηχανογραφικό 2026: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή του – Τι ακολουθεί

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Το υπουργείο επισημαίνει ότι η σειρά προτίμησης πρέπει να αποτυπώνει την πραγματική επιθυμία κάθε υποψηφίου, καθώς σε περίπτωση που συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια για περισσότερες από μία σχολές, θα εισαχθεί σε εκείνη που έχει δηλώσει υψηλότερα.

Μηχανογραφικό 2026 μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη τόσο για το Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και για το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, δίνοντας τέλος στην αγωνία των 89.032 υποψηφίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι εκτιμήσεις για τις φετινές βάσεις

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στις περισσότερες σχολές.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτωτικές τάσεις στο 1ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), ενώ στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μέσω του οποίου οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ή Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Μέχρι την οριστικοποίηση, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και συνεχών αλλαγών στις επιλογές των τμημάτων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, στις 16 Ιουλίου και ώρα 23:59, δεν θα είναι δυνατή καμία νέα οριστικοποίηση ή τροποποίηση των προτιμήσεων.

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Όσοι δεν διαθέτουν ή έχουν ξεχάσει τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους. Εναλλακτικά, όσοι είχαν δηλώσει προσωπικό e-mail κατά την έκδοση του κωδικού μπορούν να δημιουργήσουν νέο μέσω της εφαρμογής, επιλέγοντας «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας».

Η σειρά προτίμησης είναι καθοριστική

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), όπου αυτή απαιτείται.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η σειρά προτίμησης πρέπει να αποτυπώνει την πραγματική επιθυμία κάθε υποψηφίου, καθώς σε περίπτωση που συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια για περισσότερες από μία σχολές, θα εισαχθεί σε εκείνη που έχει δηλώσει υψηλότερα.

Η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη, χωρίς παραλείψεις ή επαναλήψεις.

Μετά την οριστικοποίηση

Μετά την υποβολή, συνιστάται στους υποψηφίους να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

Παράλληλα, προτείνεται να μη βασίζονται αποκλειστικά στις περσινές βάσεις ή στα συνολικά μόριά τους, αλλά να εξετάσουν και εναλλακτικές επιλογές σχολών που μπορεί να προσφέρουν σημαντικές προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης.

Υποστήριξη από τα λύκεια και επαναληπτικές εξετάσεις

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Όσοι συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και θα υποβάλουν τότε το Μηχανογραφικό τους.