Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν τα ονόματα στη Δευτεροβάθμια
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Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αποφάσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027, οι οποίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα δομών και σχολικών μονάδων της χώρας.
Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν τις αποσπάσεις σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς και στα Σχολεία Τυφλών και Κωφών.
Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις που αφορούν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Μουσικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία, τις αποσπάσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, αλλά και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ολοκληρώνοντας έναν ακόμη σημαντικό κύκλο υπηρεσιακών μεταβολών για τη νέα σχολική χρονιά.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά μέσα από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί, όπου περιλαμβάνονται τα ονόματα των αποσπασμένων, οι υπηρεσίες και οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης για κάθε κατηγορία αποσπάσεων.
Αποσπάσεις Ββάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ/Σχολεία τυφλών & κωφών Μουσικά, Καλλιτεχνικά και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2026-2027_ΕΔΩ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027_ΕΔΩ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027_ΕΔΩ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027_ΕΔΩ
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